O Réveillon, que é o maior evento de Niterói, já está na fase de planejamento de sua logística e definições de atrações. - Divulgação

Publicado 31/08/2022 10:28

Depois de um período do cancelamento do Réveillon na cidade a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) já deu início para a volta dos festejos. A novidade para a segunda maior festa do estado já está sendo analisada pelo presidente, Paulo Novaes, que vai trabalhar na expectativa de 400 mil pessoas na Praia de Icaraí, na Zona Sul.

"A Niterói Empresa de Lazer e Turismo - Neltur trabalha na expectativa de ter 400 mil pessoas na festa do Réveillon, entre niteroienses e turistas, no dia 31 de dezembro, na praia de Icaraí", afirmou o presidente em nota.

Segundo a Neltur, o Réveillon é o maior evento da cidade mas ainda está na fase de planejamento de sua logística e definições de atrações. "A festa representa um impacto positivo para o turismo e para a cidade. Já está definido que o Réveillon da Região Oceânica não será mais na praia de Itaipu mas no estacionamento. Em relação aos grupos musicais, a preferência será para os artistas niteroienses", afirmou a empresa no texto.