Os Bezzouros vão tocar às 12h, deste sábado (3/9), no Campo de São Bento, em Icaraí.Divulgação

Neste final de semana será lançado o “Rolé das Artes”, um projeto elaborado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), que levará atrações artísticas de Niterói – como música, dança, teatro, circo, gastronomia, artes plásticas e capoeira – para as mais diversas localidades da cidade.

O presidente da FAN, Fernando Brandão, explica que o objetivo do projeto é, além de expandir a programação cultural, levar a arte a todos os pontos da cidade.

“O projeto nasceu da necessidade de expandir a programação cultural da cidade para mais expressões artísticas, além da música, e de levar os eventos para áreas que até então não costumavam ser pontos para as atrações artísticas, como é o caso da Comunidade do Jacaré, da Ilha da Conceição, do Cubango e de Tenente Jardim”, avalia.

Programação - No sábado (3), às 11h, o grupo circense FlutuAndas abre a 1ª edição do “Rolé das Artes” no Campo de São Bento, com música, palhaçaria, perna de pau, bambolê circense e muita alegria e diversão para todas as idades. Em seguida, às 12h, a banda Bezzouros sobre ao palco tocando as influências dos Beatles que imprimem na execução do show.

Às 13h, a arte toma conta do Largo da Batalha com a apresentação da Roda de Ogã, com atabaques, agogô e afoxé que acompanham as vozes do grupo. Às 14h, o grupo Wolf Crew leva para o público a cultura hip-hop através da dança.

Na Praça das Amendoeiras, em Itaipu, a Cia Teatralmente apresenta, às 14h, o espetáculo ‘Sobre o Mar’, para todas as idades, com bonecos e canções. Às 15h, o Trio Forrozeiro toca a tradição musical nordestina com um vasto repertório de forró.

No domingo (4), as atrações começam às 11h no Horto do Barreto com a apresentação teatral da Cia Graco. Às 12h, o grupo Negros e Vozes leva ao público músicas dançantes da cultura negra.

Na Praça de Matapaca, a companhia teatral Paraíso inicia as atividades às 15h. Na sequência, às 16h, o músico Caio Lopes sobe ao palco levando o melhor da MPB, em um vasto repertório.

Na Praia de Piratininga, às 17h, o coletivo de mulheres circenses Nave Dy Pandora apresenta toda a magia do circo em uma apresentação dinâmica, divertida e intensa. Às 18h, a banda de rock Trincaz levará ao público um repertório com músicas que embalaram os anos 70, 80 e 90.

Sobre o “Rolé das Artes” - Após uma análise precisa do mapeamento urbano da cidade, o Departamento de Projetos Culturais da FAN detectou as localidades com potencial e forte demanda para receber as edições do ‘Rolé das Artes’.

“Por meio desse estudo foi possível identificar que os eventos eram, até então, mais concentrados na Zona Sul da cidade, estendendo-se ao Fonseca, à Santa Rosa e alguns pontos de Itacoatiara e Piratininga. Além de distribuir melhor as atividades culturais, foram avaliadas as necessidades de cada região para integrá-las como pontos de realização do projeto, como é o caso do Parque Esportivo Caramujo e da Associação de Maricultores, em Itaipu”, explica João Marcos Aragão, diretor de projetos culturais da FAN.

Locais que já costumam receber eventos culturais, como o Campo de São Bento, o Horto do Barreto, Engenho do Mato, Cantareira, a Praça de Itaipu e outros locais da Região Oceânica também receberão o projeto.

Outra peculiaridade do ‘Rolé das Artes’ é explorar as expressões artísticas de cada localidade que receberá o projeto, e não somente convidar artistas para se apresentarem em cada edição. Dessa forma será possível fortalecer os artistas locais e possibilitar que esses artistas tenham acesso aos recursos da Cultura, gerando oportunidades e renda — uma prioridade da FAN, que fomenta e dá visibilidade à cultura em todas as suas formas de expressão, e entende a necessidade de um olhar mais atento às manifestações culturais das áreas periféricas da cidade.