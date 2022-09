Em caminhada por Resende Rodrigo Neves disse que a cidade é muito importante para o Rio de Janeiro e o Brasil. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 05/09/2022 08:36

O candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, não deixa passar uma e percorreu na última sexta-feira, dia 2, a região Sul Fluminense. Acompanhado do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, dos ex-prefeitos de Piraí Luis Antonio da Silva Neves e de Porto Real Ailton Marques, o candidato caminhou pelas duas cidades, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende.

“Resende é uma cidade muito importante do Rio de Janeiro e do Brasil. Tem um polo industrial muito importante no setor automotivo, também no complexo de defesa do Brasil e um polo metal-mecânico que precisa ser fortalecido”, afirmou Neves em Resende, durante entrevista à Rádio Top.

Em Porto Real, Rodrigo Neves ressaltou a importância de modernizar e moralizar o sistema de transporte local, melhorando a ligação com Resende. Ele afirmou que, se for necessário fará novas licitações para as concessões rodoviárias na região.

Em Volta Redonda, ao lado do presidente da Câmara dos Vereadores, Sidney Dinho, abordou a questão da geração de emprego e o desenvolvimento da região. Vamos fortalecer a Codin, o desenvolvimento Polo Industrial do Sul Fluminense e do Médio Paraíba. Vamos colocar a AgeRio para investir no apoio às pequenas e médias empresas, que sofreram muito com a pandemia e com a crise econômica”, afirmou, ao lado do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

A preocupação com o meio ambiente também foi tema da conversa de Neves com o povo de Volta Redonda, cidade sede da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). "O Estado precisa, junto com a Prefeitura, definitivamente viabilizar uma solução para o problema da poluição do ar aqui em Volta Redonda. É possível com um governo que funcione para a população que a gente tenha um dialogo firme com as indústrias, especialmente a CSN, para melhorar essa questão”, disse o ex-prefeito de Niterói.