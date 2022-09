A Zona Oeste parou para tietar Rodrigo Neves, que na ocasião estava com Pedro Paulo, Eduardo Paes, Guilherme Schleder e vários líderes comunitários. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 04/09/2022 09:43

A questão da Segurança Pública foi o ponto principal no encontro do candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, com moradores e lideranças comunitárias da Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira, dia 1º de setembro.



Sociólogo, o pedetista lembrou que seus estudos sobre o combate à violência vêm de longa data.

“Eu estudei muito. Não apenas pela minha área de formação, como sociólogo, mas também como prefeito, as melhores experiências internacionais de Segurança Pública. Fui a Medellín, na Colômbia, e a Nova Iorque, nos Estados Unidos, lugares onde as pessoas não circulavam em paz, onde o crime estava impondo pelas armas o domínio do território e hoje estão sob controle. Nós temos um plano de segurança para o Rio de Janeiro feito em conjunto com os melhores especialistas da área”, afirmou Neves.



Ao criticar a falta de planejamento do atual governo, o candidato a governador lembrou que a Secretaria de Segurança Pública foi extinta na atual gestão. “O estado vai voltar a ter uma estratégia de Segurança Pública. Hoje, nem secretaria tem”, enfatizou o ex-prefeito de Niterói.