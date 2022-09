O prazo para que a empresa quite seus débitos trabalhistas foi definido em assembleia. - Reprodução

Publicado 02/09/2022 09:00

Os rodoviários da Auto Viação Ingá, uma das principais empresas que atendem a Zona Norte de Niterói, voltaram a fazer uma nova ameaça de paralisação das suas atividades. Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), eles vão aguardar até segunda-feira (5/9) para que sejam depositados seus salários, caso contrário deflagrarão uma paralisação de advertência na sexta-feira (9/9), entre 5h e 7h.

"O prazo para que a empresa quite seus débitos trabalhistas foi definido em assembleia, na sede do sindicato, há um mês", afirmou a entidade no texto.

Até a última quinta-feira (1/9), o grupo Ingá conseguiu pôr em dia os salários e benefícios dos funcionários. No entanto, houve constantes atrasos nos pagamentos em meses anteriores, criando instabilidade nas relações trabalhistas.

“Não são apenas os salários atingidos, mas também as cestas básicas. Por isso, os trabalhadores decidiram adotar essa medida, deixando claro que seus direitos têm que ser respeitados. Não dá para viver de promessas”, afirma o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.

O Sintronac enviou oficialmente a decisão da assembleia para o grupo de empresas, ao sindicato patronal (Setrerj), à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho (MPT), às autoridades de Segurança Pública e à Prefeitura de Niterói, além de emitir um comunicado à população, de acordo com a Lei de Greve (Lei nº 7.783/89).



"O grupo Ingá foi o conglomerado de empresas de ônibus de Niterói mais atingido pela crise no setor de transportes. Em fevereiro deste ano, os funcionários e os executivos do grupo firmaram acordo, através de negociações com o Sintronac e intermediação do Ministério Público do Trabalho (MPT), para quitação de dívidas trabalhistas. Contudo, a elevação do custo operacional das companhias, principalmente do óleo diesel, comprometeu o cumprimento do calendário de pagamento dos débitos", afirmou o sindicato no texto.

A entidade vai além e disse que a Prefeitura de Niterói não repassa há nove meses os valores das gratuidades para as companhias de ônibus que operam na cidade, entre elas a Ingá e a Peixoto, que compõem o grupo. Segundo seus executivos, a dívida acumulada com essas duas empresas é de R$ 1,28 milhão. Já a Transporte Turismo Rosana, que opera a linha 43 (Fórum x Jardim República - via Arsenal) e integra o Ingá, não recebe há nove anos as gratuidades de passagens por parte da Prefeitura de São Gonçalo.

“Não são os rodoviários que têm que pagar essa conta, pois eles já deram sua cota de sacrifício durante a pandemia. Foram quase 500 demissões no grupo Ingá desde 2020”, revela Rubens Oliveira.

Procurada, a Auto Viação Ingá preferiu o silêncio.