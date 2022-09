Washington Quaquá com o jornalista Mário Sousa. - Divulgação

Publicado 01/09/2022 10:14 | Atualizado 01/09/2022 10:14

O ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá, por dois mandatos consecutivos, uma das lideranças mais fortes do Partido dos Trabalhadores (PT) no estado do Rio de Janeiro, que é candidato a deputado federal defendeu nesta quinta-feira (01/09) o trabalho da imprensa no interior.

O candidato teve um encontro com o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, o jornalista Mário Sousa, quando trocaram informações sobre o Jornalismo em todo o RJ.

Quaquá afirmou que apoia as principais propostas do Sindicato em todo o Rio de Janeiro, entre elas, a democratização da comunicação; a criação de Conselhos Municipais de Comunicação; a garantia de verbas públicas para mídias comunitárias e alternativas; e realização de concursos públicos para jornalistas profissionais.

"Vejo com muita preocupação a crise na área de Jornalismo no interior do Estado do Rio de Janeiro, principalmente em consequência da pandemia, e que é preciso buscar alternativas para o fortalecimento das pequenas e médias empresas de comunicação", disse o petista.