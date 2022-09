Barco Bravo e Alex Sandro de Carvalho (de cinza) em destaque no veleiro. - Divulgação - Foto: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Oriundo do Projeto Grael, da família dos medalhistas olímpicos Torben e Lars Grael, Alex Sandro de Carvalho vai comandar o barco Bravo na disputa da classe ORC na Semana de Vela de Angra dos Reis, que acontece entre os dias 7 e 11 de setembro, no Angra dos Reis Marina Clube e no Colégio Naval. A cidade volta a receber um evento de grande porte no circuito nacional de Vela após onze anos.



Alex, de 33 anos, vai assumir a condição de comandante do barco do Iate Clube de Santos, sediado no Guarujá (SP). Ele vai timonear o veleiro e dará seus pitacos como tático junto com outro atleta oriundo de projeto social, Esdra de Jesus, do projeto social Navega São Paulo, Felipe Assis como trimmer, Ademir Vitor na secretaria, Geniso das Graças como proeiro, além de Nicolas Nascimento:

"Dessa vez não teremos o Jorge Berdasco no comando do barco. Já estou acostumado com o veleiro, então acredito que posso tirar de letra essa responsabilidade, já fizemos três regatas Santos-Rio comigo no comando. Agora, o Jorge que se prepare. A intenção é fazer bonito justo para tirá-lo do barco. Se formos campeões isso vai acontecer (risos)", brincou o velejador.



Alex destacou sua formação como velejador que se deu através do projeto social quando era mais jovem. Ele vivia na comunidade do Preventório, em Niterói, e o projeto ficava justo na frente:

"Descobri o projeto Grael por acaso. Posso descrever que o destino me colocou lá. Tudo começou em 2002 quando a sede deles era em Charitas e lá eles faziam as atividades com aulas de natação no Corpo de Bombeiros no pé da comunidade. Fiquei sabendo através de alunos sobre o projeto e também sobre o projeto da Fernanda Keller de triathlon. Eu falei com minha mãe que queria fazer este , quando fui fazer minha inscrição, ficava um do lado do outro, eu confundi, entrei por engano no Grael, a secretária me disse que lá havia natação também , e me interessei e iniciei no projeto. Da natação passei a velejar de barco Optmist, depois Dingue, depois fiz curso profissionalizante e fui subindo, foi de muita importância para mim. Passei a correr atrás e viver da vela", conta Alex Sandro.



"Apareceram outras oportunidades fora do projeto e hoje tenho o esporte como meio de trabalho e sobrevivência. O esporte em si me modelou muito como pessoa e ser-humano, agregou muito em minha. Trouxe só benefícios. Hoje ministro aulas de vela, faz manutenção, translado de barcos, treino equipes de vela, participo de competições internacionais", complementou Alex que recentemente assumiu o cargo de diretor de vela do Juurujuba Iate Clube, em Niterói (RJ)



Além das disputas na classe ORC, a Semana de Vela de Angra dos Reis será o Campeonato Brasileiro nas classes BRA-RGS e Clássicos e terá ainda as disputas nas classes Bico de Proa e Multicasco. Na ORC já estão confirmados também os veleiros mais modernos do país, o Crioula 52 e o Phoenix, contando com velejadores olímpicos como Samuel Albrecht e André Fonseca, o Bochecha.



A competição tem a realização do Angra dos Reis Marina Clube e da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis através da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer , com chancela da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.



As inscrições podem ser feitas através do link https://www.ticketsports.com.br/e/semana-de-vela-de-angra-dos-reis-34142.



As inscrições serão limitadas a 100 veleiros e os 50 primeiros inscritos terão disponíveis ancoradouros no Angra dos Reis Marina Clube e no Colégio Naval. Para as classes ORC e BRA-RGS serão aceitos apenas veleiros filiados à ABVO.



Confira a programação oficial:



7/09



19h - Abertura oficial da Semana de Vela de Angra dos Reis

Credenciamento e retirada do Kit velejador

Jantar dos Comandantes

Local: Clube Coqueiro - Colégio Naval



8/09



8h até 10h - Credenciamento e retirada do Kit velejador - Local: Angra dos Reis Marina Clube

12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ilha Grande

18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube



9/09



12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ilha Grande

18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube



10/09



9h até 10h - Desfile dos veleiros Baía em frente ao Colégio Naval



12h - Largada da regata em homenagem ao Colégio Naval - Local: Baía da Ilha Grande



18h - Canoa de cerveja, DJ, Show de Rock e Blues - Local: Angra dos Reis Marina Clube



11/09



12h - Largada das regatas - Local: Baía da Ilha Grande

18h - Premiação Regata Colégio Naval e Semana de Vela de Angra dos Reis Encerramento Local: Clube Coqueiro - Colégio Naval





A Semana de Vela de Angra dos Reis tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer de Angra dos Reis através da Lei de Incentivo ao Esporte do Município de Angra dos Reis, Colégio Naval e NET RJ.