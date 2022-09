A escritora Iva Marques da Fonseca vai lançar o livro: "Cultura – A grande conquista humana". - Divulgação

Publicado 01/09/2022 15:25

A Fundação Cultural Avatar localizada na Rua Pereira Nunes, no bairro Ingá, na Zona Sul de Niterói vai ser palco, nesta quinta-feira (1/9), às 16h, para o lançamento do livro: “Cultura – A grande conquista humana”, de autoria de Iva Marques da Fonseca. A entrada é gratuita.



Segundo a autora, a mensagem do livro é que, para se obter alguma coisa, é preciso antes cultivar, para poder colher o que é necessário.



"A obra literária mostra como a Cultura se desenvolveu até o início da era cristã, através de pesquisas que remetem ao século XIX da era atual, onde as escavações arqueológicas levaram os estudiosos a concluírem que o Universo não era algo inacabado nem imutável e que tudo que acontece nele segue regras e leis. O planeta Terra, girando em torno da estrela Sol, está em evolução há mais de um bilhão de anos. Há 600.000 anos", afirma Iva Marques no texto.

Ela conta no livro a história do ser humano primitivo que conseguiu produzir e conservar o fogo, o elemento essencial à sua sobrevivência.

A obra fala desse grande passo, que fez com que ele se distinguisse dos outros seres vivos. Começava aí, algo novo que Cícero, filósofo romano, no século II a.C. chamou de Cultura, palavra derivada do termo latino “colere” que significa “cultivar para colher”.



SOBRE A AUTORA:



Iva Marques da Fonseca é carioca, nascida em 1927, tem diploma de Bacharel em Ciências e Letras pelo Colégio Pedro II e é graduada em Engenharia Civil pela PUC RJ. É pesquisadora do kardecismo, da ciência espiritual e do budismo.



A Fundação Cultural Avatar fica na Rua Pereira Nunes, 141. Ingá, Niterói. Informações: (21)97719-2210.