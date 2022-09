O curso terá turmas para leigos e outras específicas para profissionais de saúde. - Divulgação

O curso terá turmas para leigos e outras específicas para profissionais de saúde.Divulgação

Publicado 02/09/2022 08:35

A Concessionária Ponte Rio-Niterói S/A, mais conhecida como Ecoponte oferece um curso gratuito de Atendimento Pré-Hospitalar para profissionais de saúde e demais interessados no tema. Abertos ao público externo, os treinamentos ocorrem na sede da empresa responsável pelo atendimento médico na Ponte Rio-Niterói, a ENSEG, que fica na Av. Coletoras, s/n - Distrito Industrial, em Itaguaí.



O curso terá turmas para leigos e outras específicas para profissionais de saúde. A programação do mês de setembro aborda os seguintes temas: Atendimento à Situações de Emergência (27/09), Princípios do Atendimento Pré-Hospitalar (28/09) e Gerenciamento em Casos de Desastre (29/09).



As inscrições são realizadas exclusivamente pelo link: https://forms.gle/5GfwvbAtqWXxgXRF7. Em caso de dúvidas, os interessados devem enviar e-mail para ouvidoria@ecoponte.com.br.



Confirma a programação completa:

Atendimento à Situações de Emergência (leigos)

Desmaio (8h às 10h); crise convulsiva (10h às 12h); engasgo (13h às 15h); parto (15h às 17h).



Princípios do Atendimento Pré-Hospitalar (Profissionais de saúde)

Cenário (8h às 10h); introdução (10h às 12h); porque os doentes morrem (13h às 15h); princípios de ouro (15h às 17h).



Gerenciamento em Casos de Desastre (Profissionais de saúde)

O ciclo do desastre (8h às 10h); gerenciamento de incidentes (10h às 12h); resposta médica e psicológica (13h às 15h); parte prática (15h às 17h).