A jovem Fabiana Ferreira, de 22 anos, moradora do Viradouro, foi cedo fazer a inscrição. Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 02/09/2022 09:11

Teve início na última quinta (1) e vai até esta sexta (2) as inscrições para o Projeto Niterói Jovem EcoSocial II, iniciativa da Prefeitura de Niterói – por meio da Secretaria Municipal de Participação Social – e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com objetivo de oferecer capacitação profissionalizante, desenvolver habilidades sociais e realizar formações nos territórios. São oferecidas 500 vagas em 13 cursos de áreas diversificadas, destinados a jovens com idade entre 16 e 24 anos.



“Estou muito feliz por podermos reiniciar um projeto que deu tão certo e que oferece tantas oportunidades e transforma a vida dos jovens. Tenho certeza de que essa parceria entre a Prefeitura de Niterói e a Firjan, que já deu certo no EcoSocial I, vai avançar mais ainda no EcoSocial 2 e continuar gerando oportunidades para essa garotada”, comemora Anderson Pipico, secretário municipal de Participação Social.



“Vim me inscrever no curso de confeiteira. Acho que é uma grande oportunidade, pois adoro confeitaria e não estou trabalhando no momento. Espero conseguir um emprego para poder arcar com os gastos com minha filha”, conta Fabiana, que é mãe de uma menina de 9 meses.



Já o estudante Kayk Santos, de 17 anos, morador da Ponta d'Areia, espera que o curso seja uma boa maneira de melhorar o currículo.



“Minha expectativa é que eu aprenda muita coisa que me ajudem a ter uma oportunidade financeira melhor no futuro”



Até às 13h do primeiro dia de inscrições abertas, a coordenação já contabilizava cerca de 400 inscritos.



As inscrições para o processo seletivo poderão ser feitas em um dos quatro polos definidos no edital, a partir das 9h, em quatro locais diferentes: na Firjan Senai Barreto, no CAT (Centro de Atendimento ao Turista), no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Cafubá, no Ciep Djanira em Várzea das Moças.



Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável legal para a realização de inscrição. Os interessados devem estar cursando o ensino regular, que pode ser por meio do EJA ou ter terminado o ensino médio.



Para a inscrição, os candidatos devem comparecer a um dos locais estabelecidos com o comprovante do pré-requisito de escolaridade, que pode ser: cópia do histórico escolar, cópia do diploma, cópia do certificado do Ensino Médio ou declaração de escolaridade atualizada; cópia da Cédula de Identidade; cópia do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas; cópia do comprovante de residência no nome do candidato (comprovando o pré-requisito de território); e requerimento de inscrição preenchido.



Para os selecionados, as atividades serão oferecidas de segunda a sexta-feira, sendo três dias da semana na unidade Senai Niterói Barreto e Sesi Niterói e dois dias em comunidades do município definidas no edital para a aplicação de ações na área de meio ambiente.



Vagas - As vagas são para os cursos de Padeiro, Confeiteiro, Operador de Suporte Técnico em TI, Desenvolvedor de Aplicativo, Assistente de Marketing Digital, Eletricista Instalador Residencial, Mecânico de Refrigeração Doméstica, Mecânico de Motos Ciclo Otto, Mecânico de Motocicletas, Auxiliar de Operações Logísticas, Agente de Reflorestamento, Agente de Saneamento e Assistente Administrativo.



O Projeto EcoSocial II contemplará nesta edição moradores de 24 territórios, entre os quais Bonsucesso, Beira da Lagoa, Boa Esperança, Jacaré, Rio do Ouro, Várzea das Moças, Maria Paula, Fazendinha, Praia Grande, Morro da Penha, Teixeira de Freitas, Caranguejo, Juca Branco, Coreia, Coronel Leôncio, Travessas, Nova Brasília, Buraco do Boi, Pátio Leopoldina, Morro da Ilha da Conceição, Boa Vista, São Lourenço, Vintém e Zulu (Santa Rosa).



Processo seletivo - O processo seletivo acontecerá entre os dias 5 e 19 de setembro. A divulgação dos selecionados ocorrerá no dia 27 de setembro. O resultado será disponibilizado na unidade do Senai Barreto, mesmo local onde deverão ser efetuadas as matrículas. As inscrições podem ser feitas no site da Firjan, na aba de notícias.



Os locais para inscrições são: na região Norte, na Firjan Senai Barreto, Avenida General Castrioto nº 460;



no Centro, no CAT (Centro de Atendimento ao Turista), R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n;



na Região Oceânica, no Cras do Cafubá, na Rua Deputado José Erthal, 320;



e na região Leste, no Ciep Djanira em Várzea das Moças, localizado na Rua Ewerton da Costa Xavier.