Rodrigo Neves falou com eleitores, durante caminhada no Centro de Volta Redonda, no Sul Fluminense, sobre geração de empregos.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 04/09/2022 09:50

Durante caminhada no Centro de Volta Redonda, no Sul Fluminense, na manhã desta sexta-feira, dia 2, o candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, falou sobre a importância de criar estratégias para desenvolver a Economia para recuperar empregos na região.

“Vamos fortalecer a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro e vamos incrementar o Pólo Industrial do Sul Fluminense e do Médio Paraíba. Vamos colocar a Agência Estadual de Fomento, a AgeRio, para investir em apoio às pequenas e médias empresas, que sofreram muito com a pandemia e com a crise econômica”, afirmou Rodrigo Neves, ao lado do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

A preocupação com o meio ambiente não ficou de fora, numa região conhecida por ser a sede da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). “O Estado precisa, junto com a Prefeitura, definitivamente viabilizar uma solução para o problema da poluição do ar aqui em Volta Redonda. Com um governo que funcione para a população, é possível que a gente tenha um diálogo firme com as indústrias, especialmente a CSN, para melhorar neste quesito”.

Com o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Neves e Carlos Lupi visitaram a praça Getúlio Vargas e, em frente ao memorial em homenagem ao ex-presidente, falaram sobre o desenvolvimento do interior. “A gente tem a dimensão da importância do desenvolvimento do interior. Vamos lutar para desenvolver também, e principalmente, o interior do Estado. Vamos gerar emprego, renda e oportunidade para a juventude”, afirmou Rodrigo.