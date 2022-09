O Iate Clube Brasileiro (ICB), localizado no Bairro São Francisco, completa 116 anos de fundação. - Divulgação Foto: Marta Demétrio

O Iate Clube Brasileiro (ICB), localizado no Bairro São Francisco, completa 116 anos de fundação.Divulgação Foto: Marta Demétrio

Publicado 09/09/2022 08:45 | Atualizado 09/09/2022 08:49

Um dos mais tradicionais e histórico clube da cidade, o Iate Clube Brasileiro (ICB), localizado no bairro São Francisco, da Zona Sul de Niterói, vai completar 116 anos de fundação neste sábado (10/9) e comemora a data festiva no domingo (11/9) a partir das 9h, em sua sede na Estrada Leopoldo Fróes, 400.

Com entrada franca para os sócios, haverá uma missa, hasteamento da bandeira, apresentação da Banda do Exército e um café da manhã.

Segundo o comodoro do Clube, Herval Latini, o Iate Clube Brasileiro foi o primeiro de vela no Brasil. "Armando Leite e Eduardo Motta realizaram a primeira reunião de fundação no dia 10 de setembro de 1906, com o nome de Yacht Club Brasileiro, resultado de um forte apoio de estrangeiros no primeiro quadro de associados. A primeira sede foi na Praia das Saudades 24, Botafogo", recordou Latini.

De acordo com a diretora de Eventos do ICB, Martha Demétrio Rodrigues, a data festiva de comemoração de aniversário do clube, é um momento de confraternização de todos que formam a grande família do Iate. “O Clube tem uma história de mais de 100 anos que se destaca como um dos mais importantes clubes náuticos do País. Este evento simples é simbólico diante da grandeza do Clube”, destaca.