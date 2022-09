A feira de artesanato da Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, também vai oferecer atrações culturais de graça. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Vitor Rocha

A feira de artesanato da Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, também vai oferecer atrações culturais de graça.Divulgação Ascom PMN - Foto: Vitor Rocha

Publicado 08/09/2022 10:20 | Atualizado 08/09/2022 10:20

As Feiras de Artesanato são uma tradição em Niterói, um patrimônio cultural da cidade. Organizadas pela Secretaria das Culturas, por meio da Casa do Artesão, as feiras ocorrem no Campo de São Bento, na Praça César Tinoco no Ingá, na Orla de São Francisco, na Praça Getúlio Vargas em Icaraí e na Praça Zumbi, no Gragoatá. Além da grande variedade de produtos e opções de gastronomia, no mês de setembro, as feiras contam com uma vasta programação artística como: teatro infantil, contação de histórias, o Baile Móvel da Amazonas Dance, e o “Samba Dandara”. Os eventos são gratuitos para toda a família.



O secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, explica que as feiras são importantes para a cidade, pois preservam a identidade cultural e geram emprego e renda. “As Feiras de Artesanato são uma tradição em Niterói, que tem um segmento do artesanato extremamente qualificado e presente há muitos anos em todo o território do município. É um importante elemento de economia da cultura.”

Sobre as novas atividades nas Feiras, Santini destacou que “a ideia é promover um encontro da cidade consigo mesma, para que os artistas de Niterói possam se apresentar para todos e todas, nos espaços públicos”.

Confira como e onde funcionam:

Feira de Artesanato

Local: Campo de São Bento - Icaraí – Niterói - RJ

Data: 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de setembro

Horário: de 8h às 14h

Feira de Artesanato

Local: Praça César Tinoco - Ingá - Niterói - RJ

Data: 10 e 17 de setembro

Horário: 9h às 15h

Atrações: “Formiga da Roça” e “Baile Móvel da Amazonas Dance”

Feira de Artesanato

Local: Orla de São Francisco - Niterói - RJ

Data: 11 de setembro

Horário: 11h às 19h

Feira de Artesanato

Local: Praça Getúlio Vargas - Icaraí - Niterói - RJ

Data: 10 e 24 de setembro

Horário: 9h às 15h

Atração: Contação de histórias: “A Moça Tecelã”, com Cris Pizzotte

Feira de Artesanato

Local: Praça Zumbi (saída da UFF Gragoatá) - Niterói - RJ

Data: 13 e 20 de setembro

Horário: 12h às 19h

Atração: Samba Dandara

Local: Praça Zumbi (saída da UFF Gragoatá) - Niterói - RJ

Data: 27 de setembro

Horário: 12h às 18h.

Feiras de Artesanato da cidade contam com novas programações artísticas

Peças infantis, contação de história, música e intervenções artísticas fazem parte de uma programação imperdível das feiras este mês

07/09/2022 - As Feiras de Artesanato são uma tradição em Niterói, um patrimônio cultural da cidade. Organizadas pela Secretaria das Culturas, por meio da Casa do Artesão, as feiras ocorrem no Campo de São Bento, na Praça César Tinoco no Ingá, na Orla de São Francisco, na Praça Getúlio Vargas em Icaraí e na Praça Zumbi, no Gragoatá. Além da grande variedade de produtos e opções de gastronomia, no mês de setembro, as feiras contam com uma vasta programação artística como: teatro infantil, contação de histórias, o Baile Móvel da Amazonas Dance, e o “Samba Dandara”. Os eventos são gratuitos para toda a família.

O secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, explica que as feiras são importantes para a cidade, pois preservam a identidade cultural e geram emprego e renda. “As Feiras de Artesanato são uma tradição em Niterói, que tem um segmento do artesanato extremamente qualificado e presente há muitos anos em todo o território do município. É um importante elemento de economia da cultura.”

Sobre as novas atividades nas Feiras, Santini destacou que “a ideia é promover um encontro da cidade consigo mesma, para que os artistas de Niterói possam se apresentar para todos e todas, nos espaços públicos”.

Serviço:

Feira de Artesanato

Local: Campo de São Bento - Icaraí – Niterói - RJ

Data: 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de setembro

Horário: de 8h às 14h

Feira de Artesanato

Local: Praça César Tinoco - Ingá - Niterói - RJ

Data: 10 e 17 de setembro

Horário: 9h às 15h

Atrações: “Formiga da Roça” e “Baile Móvel da Amazonas Dance”

Feira de Artesanato

Local: Orla de São Francisco - Niterói - RJ

Data: 11 de setembro

Horário: 11h às 19h

Feira de Artesanato

Local: Praça Getúlio Vargas - Icaraí - Niterói - RJ

Data: 10 e 24 de setembro

Horário: 9h às 15h

Atração: Contação de histórias: “A Moça Tecelã”, com Cris Pizzotte

Feira de Artesanato

Local: Praça Zumbi (saída da UFF Gragoatá) - Niterói - RJ

Data: 13 e 20 de setembro

Horário: 12h às 19h

Atração: Samba Dandara





Local: Praça Zumbi (saída da UFF Gragoatá) - Niterói - RJ

Data: 27 de setembro

Horário: 12h às 18h