A artista Cris Duarte: arte com papel importante e eficaz para transmitir ideias e informações.Divulgação

Publicado 08/09/2022 09:28

O Caminho Niemeyer, a partir desta sexta-feira (9) vai receber a exposição “Niterói na Década do Oceano”, com entrada gratuita. A mostra estará disponível na cúpula do Caminho e é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, com produção do Centro de Investigação Artística e correalização do Caminho Niemeyer. A exposição ficará no local até o dia 9 de outubro.

A exposição integra um projeto maior: “Cidades na Década do Oceano”, que envolve a agenda global da “Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável”, coordenada pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da Unesco.

O secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, ressalta a relevância do cuidado com os mares e oceanos para a vida dos cidadãos e da cidade.

“Estamos na Década dos Oceanos e a exposição é fomentada com recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Traz um panorama importante da agenda ambiental e posiciona Niterói na vanguarda desse tema de importância global, que é a preservação dos oceanos como ambiente natural, economia e modo de vida, pelas comunidades de pescadores, e a questão da cultura oceânica”, conta.

A exposição, segundo Santini, “une meio ambiente e cultura”. Além disso, pelo fato da cidade ter uma vocação tanto pesqueira quanto artística, ele enfatiza a “necessidade de debater a conscientização ambiental relativa aos mares e oceanos, relevante, especialmente, por meio de linguagens e expressões artístico-culturais”.

A presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, Bárbara Siqueira, lembra que essa é a segunda vez que a cúpula recebe uma exposição. Ela reforça que o espaço está de portas abertas para as artes.

“O Caminho Niemeyer é um espaço público, localizado no centro da cidade, e tem como principal objetivo atrair não só os niteroienses, como também os turistas, levando entretenimento, cultura e lazer para todos”, diz.

A programação é dividida em cinco frentes: a exposição de quadros da série "Mares e Corais", com 37 pinturas da artista visual niteroiense Cris Duarte, além de artes digitais; uma área imersiva com projeções de imagens e sons do oceano; instalação de esculturas feitas com materiais recicláveis; apresentação de uma performance, em que artistas irão reverberar a experiência oceânica da exposição através de seus corpos, além de extensa agenda de palestras e oficinas sobre ciência oceânica.

A artista Cris Duarte acredita que a arte tem um papel importante como um dos canais eficazes para transmitir ideias e informações, e para despertar no público a conscientização sobre a preservação dos oceanos. As obras da artista trazem cenas de praia, mar revolto, céu, recife de corais, o reflexo da água ou de um veleiro em alto-mar.

“A ideia é que as pinturas despertem no público um sentimento de amor pelos oceanos. Quero usar a arte para chamar a atenção para esse tema maior, que é a sustentabilidade, e que envolve ciência, política, tecnologia e ações governamentais”, destaca Cris.

De acordo com Marcia Marschhausen, responsável pela curadoria da exposição, Cris promove no trabalho um diálogo com a realidade mundial, e provoca a reflexão sobre os limites de atuação do artista e sobre o conceito de vanguarda.

Para conferir a agenda de atividades, acesse o link: https://culturaeumdireito.niteroi.rj.gov.br/agenda-cultural/exposicao-niteroi-na-decada-do-oceano



A Cúpula do Caminho Niemeyer fica localizada na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n no Centro.