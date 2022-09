No ano passado, o Dia da Limpeza contou com a participação de 5 milhões de voluntários em 180 países. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

O Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, o Clean Up Day, que acontece mundialmente no dia 17 de setembro, está chegando e os amantes da natureza em Niterói vão se reunir para chamar a atenção sobre a necessidade de preservar e cuidar o meio ambiente:

Segundo as informações, diversas atividades estão programadas e os niteroienses adultos, jovens, crianças e idosos podem participar. A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Humanos e Sustentabilidade de Niterói está com inscrições abertas para participação. Basta estar identificado com as questões ambientais e querer contribuir com um mundo livre de resíduos para participar como voluntário. Para se inscrever, basta acessar o formulário no link https://forms.gle/Wd8qSA5yWxBWqHpk9.





No ano passado, o Dia da Limpeza contou com a participação de 5 milhões de voluntários em 180 países. Na edição de 2022, Niterói marcará presença mais uma vez. Haverá atividades de limpeza, entre 8h30 e 10h30, nas praias de Camboinhas, Itacoatiara, Itaipu, Piratininga (praia, lagoa e prainha), Boa Viagem, Icaraí, Jurujuba, Sossego, São Francisco (praia e mar), Charitas, Córrego da Viração e Córrego dos Colibris.



Além das ações de limpeza nas praias, lagoa e córregos, o Clean Up Day contará com uma novidade: a Praça do Rádio Amador, entre São Francisco e Charitas, será palco de um grande evento de conscientização ambiental aberto a toda a população, das 10h30 às 18h.



Estão previstas atividades de limpeza mental, com a prática de yoga e meditação guiada, e de educação ambiental para adultos e crianças, com oficina de confecção de brinquedos com material reciclável e roda de conversa.



Estão programados ainda recolhimento de lixo eletrônico, doação de tampinhas, doação de lacre e cartela de remédios para compra de cadeira de rodas e coleta de óleo vegetal; além de atividades culturais como a Feira Arte do Lixo (venda de produtos de arte e artesanato feitos a partir de materiais reaproveitáveis) e shows com artistas niteroienses.



O Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias tem a participação de outros órgãos da Prefeitura de Niterói, como a Clin e secretarias regionais, além de entidades educacionais, representantes da sociedade civil, ONGs e empresas da cidade.



“Não se trata apenas de mutirões de limpezas, mas de uma rede forte e única de agentes que compartilham a visão de um mundo livre de resíduos. Durante os últimos anos, comprometida em garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio a todos, a secretaria tradicionalmente participa desta ação anual, que ocorre em vários países ao redor do mundo”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson.