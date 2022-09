O postulante a um cargo no Palácio Guanabara, Rodrigo Neves, ao lado do candidato a deputado estadual, Marlos Costa, falou sobre a carta compromisso. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

O postulante a um cargo no Palácio Guanabara, Rodrigo Neves, ao lado do candidato a deputado estadual, Marlos Costa, falou sobre a carta compromisso.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 06/09/2022 08:19 | Atualizado 06/09/2022 09:04

O candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, assinou na última segunda-feira (5), uma carta com 12 compromissos com a população de São Gonçalo. Obras públicas e políticas sociais integram o conjunto de propostas.



O item número um da carta é a retomada das obras do Hospital da Mãe, abandonado pelo governo desde 2013. Outro projeto antigo e nunca realizado pelo governo do estado, a Linha 3 do metrô também está no pacote de compromissos na área de infraestrutura tão aguardado. Entre as iniciativas sociais e econômicas, está a criação de uma moeda social para implementação de um programa de renda básica com auxílio de R$ 500, semelhante ao programa criado em Niterói durante sua gestão como prefeito.



Rodrigo Neves esteve em São Gonçalo para uma caminhada no Rodo, onde reafirmou suas propostas para a cidade. “São Gonçalo está abandonada pelo governo do estado. Nós vamos criar frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado a todos os bairros. Vamos implantar o Hospital da Mãe, no Colubandê, que está abandonado há anos, revitalizar o Piscinão, que também está abandonado, e vamos tirar a Linha 3 do papel, para dar transporte público de qualidade ao morador daqui”, afirmou.

A agenda do ex-prefeito de Niterói nesta terça é a seguinte: às 9h30min., caminhada em Nova Iguaçu (início: Praça Rui Barbosa), já às 14h30min., haverá carreata em São Gonçalo (início: em frente ao PAN de Neves); e às 19h, encontro com lideranças políticas em Curicica (Estrada dos Bandeirantes, 5985).