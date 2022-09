Ana de Hollanda apresentará o show de lançamento do CD "Vivemos". - Divulgação - Foto Leo Aversa

Publicado 05/09/2022 09:36

A cantora Ana de Hollanda vai apresentar o show de lançamento do CD “Vivemos”, no Theatro Municipal de Niterói, na quinta-feira (8/9), às 19h. O álbum chegou às lojas em formato físico e nas plataformas digitais em novembro de 2021, mas os shows só começaram esse ano por conta da pandemia. A apresentação contará com as participações de Cristóvão Bastos e Zé Leal.

O disco, com a direção musical do maestro Cristóvão Bastos, contém obras que Ana vem compondo há cerca de dez anos, sozinha, ou em parceria com amigos e excelentes compositores como o próprio Cristóvão Bastos, Leandro Braga, Lula Barboza, Lucina, Marcelo Menezes, Nilson Chaves, Nivaldo Ornelas e Simone Guimarães.

Os arranjos estudados e elaborados por Cristóvão Bastos vestiram cada melodia e letra e encontraram a essência intimista e minimalista de algumas das canções, assim como a leveza melodiosa dos sambas, boleros e toadas. Tudo se adequou perfeitamente ao trio formado por Cristóvão, ao piano; e Zé Leal, na percussão.

Como chamou atenção o crítico Mauro Ferreira no G1, “Ana de Hollanda se refina como letrista e cantora na toada da vida que inspira o quinto álbum da artista”. Já Aquiles Reis comenta em seu blog ‘Dicas do Aquiles’, de A Gazeta, “...as divisões rítmicas são sempre providas de apropriadas intenções, não estivesse Ana cantando versos criados com parceiros e expondo sua veia musical. E como são bonitos os momentos em que ela canta apenas com um instrumento a acompanhá-la, seja o violão ou o piano”. Já Juarez Fonseca, no jornal Zero Hora, comenta que “...por não ter ligação com gêneros ou estilos pré-determinados, passa ao largo de qualquer preocupação mercadológica. Você não vai achar parecido com nada que já tenha ouvido”.

Para complementar o roteiro do show, além das músicas inéditas que compõem o CD ‘Vivemos’, Ana buscou algumas preciosidades do cancioneiro, em especial canções que fazem parte da sua memória afetiva, com obras de Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso e Chico Buarque.

O Theatro Municipal de Niterói fica localizado na Rua XV de novembro, 35, no Centro de Niterói. Maiores informações: Tel: 3628-6908. Os ingresso custam: R$ 10,00 e R$ 5,00 (meia).