A aposentada Janete da Silva, de 76 anos, participou do curso. - Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 05/09/2022 09:23

Em Niterói, uma iniciativa da Prefeitura capacita idosos como voluntários para as ações da Defesa Civil na cidade. O objetivo do Núcleo de Defesa Civil de Niterói (Nudec) Sênior é preparar voluntários para atuarem em situações de incêndio, noções de percepção de risco em defesa civil, noções de meteorologia e primeiros socorros. O projeto é parceria entre a Secretaria Municipal do Idoso (SMI) e a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia (SMDCG) e teve a primeira turma formada na última terça-feira (30).

A aposentada Janete da Silva, de 76 anos, participou do curso e conta que foi uma experiência que trouxe muito conhecimento para ela.

“Aprendemos coisas que não tínhamos a mínima ideia. Além de noções do que fazer em caso de incêndio, aprendemos sobre primeiros socorros, meteorologia. Consigo ver na minha casa alguma coisa que estiver errada, no caso de rachaduras, por exemplo. Gostei muito do curso e faria mais aulas, se tivesse”

De acordo com o secretário do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), a inclusão dos Idosos em projetos como este significa uma vitória para a causa da Terceira Idade.

“Além de se formarem como voluntários para a causa – o que para a maior parte da população idosa é motivo de orgulho, eles se preparam para possíveis riscos que tenham dentro de casa, por exemplo”, conta Zaf.

O curso formou 12 alunos, com carga horária de 10 horas. Os idosos tiveram aulas de noções básicas de prevenção e combate ao princípio de incêndio, noções básicas de proteção e defesa civil e voluntariado, noções básicas de meteorologia e o sistema de alerta e alarme, saúde do idoso, medidas preventivas, análises de riscos geológico e estrutural, geografia de Niterói e meio ambiente e osteoporose na terceira idade.

O secretário de Defesa Civil de Niterói, tenente-coronel Walace Medeiros, ressalta a importância do projeto e da participação dos idosos.

"Fizemos uma forma totalmente nova de treinamento, levando em consideração as condições peculiares da pessoa idosa, ministrando aulas com foco na prevenção, como já é o objetivo da Defesa Civil, mas também prepará-los para serem voluntários atentos em casos de possíveis situações de risco, podendo antecipar informações, sendo olhos atentos e experientes em prol das ações de proteção e defesa civil no município”, explica Medeiros.

Outras turmas - Além do treinamento para idosos, a SMDCG planeja fazer o mesmo treinamento com pessoas com deficiência, em parceria com a Secretaria de Acessibilidade.

“Temos certeza de que, com este novo projeto que está apenas começando, uma vez que novas turmas estão previstas para acontecerem ainda este ano, o poder de resiliência do município ganha colaboradores importantes e tende a aumentar cada vez mais", diz o secretário de Defesa Civil.