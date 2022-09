Participaram da assinatura da ordem de início do prefeito Axel Grael: o secretário municipal de Obras, Vicente Temperini; a secretária municipal de Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa; e o presidente da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carrera. - Divulgação - Foto: Luciana Carneiro

Participaram da assinatura da ordem de início do prefeito Axel Grael: o secretário municipal de Obras, Vicente Temperini; a secretária municipal de Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa; e o presidente da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carrera.Divulgação - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 05/09/2022 08:58

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou na última sexta-feira (02) a ordem de início das obras na Rua Mem de Sá, um dos principais acessos ao bairro de Icaraí para quem sai do Centro. O projeto prevê uma praça que irá ligar a Rua Castilho França à Miguel de Frias. O objetivo da intervenção é melhorar a mobilidade da região.



“Essa obra irá beneficiar cerca de 20 mil pessoas por dia. O acesso ao bairro de Icaraí vai ser facilitado com uma nova ligação da rua Roberto Silveira com a Fagundes Varela, mesmo durante o horário da faixa reversível. Com isso, vamos desafogar o trânsito na conversão da Roberto Silveira em direção à Miguel de Frias, que hoje está sobrecarregada. Além disso, quem mora em Santa Rosa e no Jardim Icaraí e que tenha como destino a Fagundes Varela e a Praia de Icaraí também terão a opção de passar por essa rua”, explica o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A partir da assinatura da ordem de início das obras, a Prefeitura de Niterói terá 45 dias para realizar as demolições necessárias. A previsão de conclusão é de cinco meses após o início das intervenções, mas o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, espera que a rua de acesso à Miguel de Frias seja entregue ainda neste ano.

“Não podemos esquecer que a intervenção trará mais conforto para os ciclistas e pedestres, já que faremos o alargamento das calçadas. Vamos usar o mesmo padrão de piso que utilizamos na Marquês do Paraná. A praça será arborizada, privilegiando um paisagismo com a utilização de peças nativas da Mata Atlântica, além de iluminação LED e rampas de acessibilidade. É uma obra que dará mais qualidade de vida a quem passa e quem mora em Icaraí”, explica Barandier.

