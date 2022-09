A Nittrans está preparando os últimos esquemas para o tradicional desfile cívico militar em comemoração ao dia da independência do Brasil, que será realizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto. - Divulgação

A Nittrans está preparando os últimos esquemas para o tradicional desfile cívico militar em comemoração ao dia da independência do Brasil, que será realizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto.Divulgação

Publicado 05/09/2022 09:12 | Atualizado 05/09/2022 09:16

Na próxima quarta (07), acontecerá o tradicional desfile cívico militar em comemoração ao dia da independência do Brasil. O evento será realizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, que receberá um palco em frente à Câmara Municipal e ficará interditada das 06h até às 13h no dia sete. Haverá interdições de outras vias e proibição de estacionamento. Um efetivo especial com 22 operadores de trânsito estará posicionado nos pontos estratégicos a fim de garantir a fluidez no trânsito durante o desfile.

As pistas que seguem em direção a Icaraí das Avenidas Jansen de Melo e Marquês do Paraná ficarão interditadas ao trânsito das 06h às 13h. Também serão interditadas no mesmo horário as ruas Evaristo da Veiga, Senador Nabuco, Marquês de Olinda, no trecho compreendido entre a Rua Eusébio de Queirós e a Rua Cel. Gomes Machado e a Rua Cel. Gomes Machado, entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Av. Marquês do Paraná.

Será proibido estacionar na Av. Ernani do Amaral Peixoto, no lado direito de circulação de veículos nos trechos onde há permissão para estacionar a partir das 08h do dia 06 para montagem das estruturas de palco e para o gradeamento de segurança do desfile. Também haverá proibição de estacionamento na Rua Marquês de Caxias e na Rua São João, no trecho entre a Rua Visconde de Itaboraí e Av. Rio Branco, das 21h do dia 06 às 13h do dia seguinte.

As vagas de estacionamento das ruas Barão do Amazonas e Visconde de Itaboraí, no trecho entre as ruas Mal. Deodoro e a Cel. Gomes Machado, da Rua São Pedro, entre a Rua Visconde de Itaboraí e a Rua Barão do Amazonas, da Dr. Celestino, nas vagas ao lado do antigo Fórum e da Av. Visc. Do Rio Branco, nas vagas ao lado da Concha Acústica, serão destinadas exclusivamente ao estacionamento dos veículos de transporte dos militares que participarão do desfile.

Desvios

O trânsito de veículos oriundos da Zona Sul em direção ao Centro será desviado para o Ponto Cem Réis por meio das ruas São Lourenço e Benjamin Constant até a Av. Feliciano Sodré. Os veículos que vêm de Icaraí e outros bairros com passagem pelo Ingá e Centro que desejam seguir até a Alameda poderão acessar a Av. Feliciano Sodré, a partir da Av. Rio Branco. O trânsito dos veículos da Rua Marechal Deodoro será desviado para a Rua Saldanha Marinho.

Os ônibus que se dirigem à Zona Sul pela Av. Marquês do Paraná serão desviados para a Av. Feliciano Sodré e para a Rua Marquês de Caxias, respectivamente, para que os mesmos acessem a Av. Visconde do Rio Branco e retornem no Terminal para assim acessarem a Rua da Conceição. Ainda, os ônibus que trafegam na Rua Mal. Deodoro passaram a trafegar na Av. Feliciano Sodré.