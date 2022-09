Todos os órgãos e entidades estão colaborando nessa pesquisa sobre canais de atendimento. - Divulgação site Prefeitura de Niterói

Publicado 06/09/2022 08:58

Com o objetivo de analisar a qualidade do atendimento aos cidadãos de Niterói, a Prefeitura realiza um Censo de Atendimento interno com todos os seus órgãos e entidades. Com duas etapas, quantitativa e qualitativa, o censo busca mapear e gerar dados sobre os serviços, gestão do atendimento e a avaliação dos cidadãos. A primeira etapa do censo, realizada por meio de uma pesquisa com a Rede de Atendimento ao Cidadão, terminou na última segunda-feira (5).

A Rede, liderada pelo Comitê de Atendimento ao Cidadão e pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), é composta por dois representantes de cada órgão/entidade da Prefeitura. Para a secretária Ellen Benedetti, o censo é muito importante para uma gestão compartilhada, e para escutar e entender as demandas dos servidores.

“Estamos avançando na Estratégia de Governo Digital e o atendimento ao cidadão é fundamental neste processo. A população precisa fazer parte da transformação digital do município e isso passa, necessariamente, por um bom atendimento, com responsabilidade, profissionalismo e humanidade pensando na qualidade do serviço público. Por isso, é muito importante estar atento aos desafios da Rede de Atendimento ao Cidadão”, destacou Ellen Benedetti.

O Censo de Atendimento é um instrumento ligado à Política Municipal de Atendimento, Proteção e Defesa do Cidadão e busca compreender quais são os desafios e oportunidades em relação ao atendimento e melhorias nos serviços. Nesse sentido, se desdobra em pesquisa e oficinas estratégicas com servidores que atuam no dia a dia do atendimento. Nesta etapa quantitativa, os dois membros da Rede de Atendimento de cada órgão/entidade estão respondendo juntos ao formulário enviado pela equipe da Subsecretaria de Modernização da Gestão da Seplag.

“Todos os órgãos e entidades estão colaborando nessa pesquisa sobre canais de atendimento, ferramentas de agendamento e avaliação de serviços, necessidades de infraestrutura e treinamento de servidores. Com isso, vamos atualizar a Carta de Serviços que lançamos em formato de Portal de Serviços. O censo também servirá para replanejarmos a entrega de serviços digitais no Portal e para desenharmos projetos piloto de atendimento descentralizado em Niterói”, aponta Enzo Mayer Tessarolo, subsecretário de Modernização da Prefeitura.

"A Rede de Atendimento ao Cidadão, criada pelo Decreto Nº 13.968/2021, tem o objetivo de ampliar o acesso a serviços e informações municipais, simplificar a interação do governo com a sociedade, elevar a satisfação com o atendimento e a qualidade dos serviços públicos, entre outros. O Portal de Serviços pode ser acessado no link: servicos.niteroi.rj.gov.br", afirmou a Prefeitura no texto.