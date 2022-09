Em Nova Iguaçu, ao lado do candidato a deputado federal Zaqueu, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também falou dos investimentos que vai fazer na saúde. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 07/09/2022 09:57 | Atualizado 07/09/2022 10:20

Durante caminhada pelo Calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã da terça-feira (6), o candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, conversou com o povo e falou sobre suas propostas de geração de emprego e renda para a Baixada Fluminense.



“Nós vamos criar uma renda básica, um auxílio de R$ 500 para todas as famílias mais pobres do estado, como fiz em Niterói. Não vamos deixar ninguém passar fome na Baixada Fluminense. E vamos criar frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado a todos os bairros da região e ao mesmo tempo gerar 150 mil novos empregos”, afirmou o ex-prefeito de Niterói.



A Saúde também foi um tema abordado por Rodrigo. “Vamos levar o programa Saúde da Família para todos os bairros e todas as regiões, contratar mais médicos e garantir o funcionamento das UPAs e hospitais estaduais”.



Carreata e caminhada



À tarde, Rodrigo Neves participou de carreata que atravessou São Gonçalo, percorrendo bairros de todas as regiões da cidade, e de caminhada na Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, onde conversou com o povo sobre a oportunidade de levar os projetos de sucesso que realizou em Niterói para todas as cidades do estado do Rio de Janeiro.



"Temos agora a chance de reconstruir o estado do Rio de Janeiro assim como reconstruímos Niterói, com muito trabalho, com uma equipe que sabe planejar e executar políticas públicas, com um governador que já provou que sabe governar e sobretudo com compromisso com o povo", afirmou Rodrigo Neves.

AGENDA

Nesta quarta-feira (07/09), Dia da Independência, Rodrigo Neves vai estar às 9h30min., em carreata em Duque de Caxias (início: Praça Dr. Laureano). Já às 11h ele estará na Cidade de Deus em encontro com lideranças do PSD na Rua Edgard Werneck, 1.607. E às 18h30min, na Barra da Tijuca, haverá a inauguração de comitê na Av. das Américas, 1.699.