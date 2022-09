A primeira edição do festival foi considerada um sucesso de público e crítica. - Divulgação

Publicado 08/09/2022 10:39

A Prefeitura de Niterói em parceria com a revista Comunità Italiana, vai realizar entre sexta-feira (16) a domingo (18/9), a segunda edição do festival: Esperienza Degust’ Italia, no Reserva Cultural. Com entrada gratuita, o evento reúne cultura, gastronomia, danças típicas, workshops e shows de artistas renomados como Luiza Possi, Dori Caymmi e a cantora italiana Tosca, vencedora do famoso Festival de Sanremo.

Segundo as informações, Niterói é uma das cidades do Rio de Janeiro com maior presença italiana, são mais de 80 mil cidadãos de origem, e o idealizador do evento, o empresário Pietro Petraglia, explica que o Esperienza nasceu com a proposta de celebrar a importante relação entre a Itália e o Brasil, e mais especificamente a cidade de Niterói.



"A primeira edição foi um grande sucesso com belíssimas apresentações e grande público, com destaque para o encerramento com o show de Toquinho. O evento se tornou um marco e agora voltamos para trazer ainda mais atrações e grandes chefs com degustações, workshops e muito mais. Esperamos que essa edição seja ainda melhor que a primeira, visto que a cidade tem se tornado cada vez mais, referência de grandes eventos, atraindo turistas de todo o Brasil", ressalta Pietro.



Durante os três dias da edição de 2019, o evento recebeu cerca de 16 mil pessoas de diversos Estados. Este ano, abrindo o evento, a Orquestra da Grota, que promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, vai presentear o público com um repertório de músicas italianas.



Subindo ao palco no primeiro dia do evento, a italiana Tosca é uma das cantoras mais prestigiadas da Itália e uma das mais aguardadas desta edição. Em seu último trabalho, o álbum Morabeza, a italiana contou com parcerias com Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Lenine.



Com 15 anos de carreira e seis álbuns que passeiam do pop ao jazz, a cantora Luiza Possi promete entregar também um repertório em italiano para deleite do público, além de seus grandes sucessos. Outro ponto alto desta edição é a elegância do som do mestre Dori Caymmi. Maestro, arranjador, compositor e cantor, o artista vai trazer grandes sucessos da MPB.



O Esperienza Degust’ Italia é um evento com patrocínio da Prefeitura de Niterói e apoio da Secretaria das Culturas de Niterói e Neltur.

Confirma a programação:

Sexta (16/09)

Workshop - 13h às 15h

Orquesra da Grota

Carmine e Quinteto della Canzione

Bloody Mary

Bella Godiva

Banda do Síndico (Tim Maia)

Tosca



Sábado (17/09)

Workshop - 13h às 15h

Samba do Imigrante

George Israel

Grupo Folcloristico Tarantella

Luciano Bruno

Dori Caymmi



Domingo (18/09)

Workshop - 13h às 15h

Luis Carlinhos

Rodrigo Santos

Grupo Folcloristico Tarantella

Thiago Messer

Luiza Possi.



O Reserva Cultural Niterói fica localizado na Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos. A entrada é de graça, mas os organizadores pedem preferencialmente 1kg de alimento não perecível para a campanha Niterói Solidária. A classificação é livre e haverá espaço coberto e com estacionamento.