O Bloco na Rua é o mais novo show de Ney Matogrosso. - Divulgação PMN - Foto: Marcos Hermes

O Bloco na Rua é o mais novo show de Ney Matogrosso. Divulgação PMN - Foto: Marcos Hermes

Publicado 09/09/2022 10:52

O Circuito Quatro Estações da Música da Prefeitura de Niterói está de volta à cidade neste domingo (11) com o show O Bloco na Rua, de Ney Matogrosso. O músico atravessa a ponte depois de lotar as casas de shows pelo Rio de Janeiro. Com entrada franca, o evento é recomendado para todas as idades que curtam um bom som, a partir das 18h, na Praia de São Francisco.

A última edição do Circuito, uma parceria da Coordenadoria de Gestão de Eventos (CGE), com apoio da Neltur, Fundação de Artes de Niterói e Secretaria das Culturas, trouxe, para os niteroienses, a cantora Gal Costa, em maio deste ano.





Após cinco anos à frente da turnê Atento Aos Sinais, Ney Matogrosso, de 81 anos, vai testar, novamente, o projeto musical nos palcos, antes de apostar em outros formatos. O cantor contou que já fez um outro show na cidade e tem grandes expectativas para receber o público no domingo.





“Amo Niterói! Fiz um show na cidade um tempo atrás, também na praia, que foi muito emocionante. Espero que nesse próximo, também me sinta tão emocionado como da última vez”, conta Ney.





O repertório preza pela diversidade e conta com músicas como “Eu quero é botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê, “A Maçã” (Raul Seixas), “Álcool" (Bolero Filosófico), da trilha original do filme "Tatuagem” (DJ Dolores),“O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e "Mulher Barriguda", do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo).







Niterói Solidária – A população pode, além de curtir um grande show, ajudar famílias em vulnerabilidade com a doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza que serão arrecadados pela Campanha Niterói Solidária, que vai contar com um posto de coleta no evento.