O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, fez caminhada na comunidade da Carobinha, em Campo Grande.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 12/09/2022 08:22

O candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves, no último sábado (10), deu início ao dia com uma caminhada no Campo de São Bento, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, onde foi prefeito por oito anos. Neves cumprimentou eleitores e falou sobre suas propostas para o estado ao lado do atual prefeito da cidade, Axel Grael, seu sucessor. Em seguida, o pedetista participou de caminhadas em comunidades na Zona Oeste da capital, onde falou sobre a necessidade de investimentos em ensino técnico e profissionalizante na região.



Depois de fazer uma caminhada na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Rodrigo seguiu para as comunidades de Urucânia, Antares e Zeppelin, em Santa Cruz. Ao lado do ex-secretário de Fazenda do Rio, Pedro Paulo, e da deputada estadual Lucinha, Rodrigo falou sobre seu projeto para a Educação.



“Aqui nessa região há uma demanda muito grande de formação técnica e profissional. E temos que garantir à juventude mais pobre oportunidade para se inserir no mercado de trabalho”, disse o candidato, que também reafirmou a importância de reabrir os Cieps que se encontram abandonados.



Agenda

Nesta segunda-feira (12/09) às 11h45min., Rodrigo Neves vai participar de uma sabatina no RJTV. Já às 15h30min., haverá caminhada pelo calçadão de Copacabana (início: Avenida Nossa Senhora Copacabana, esquina com Rua Santa Clara). Às 18h, tem encontro com representantes da Liga dos Botecos e o prefeito Eduardo Paes (Rua Álvaro Ramos, 170, Botafogo).