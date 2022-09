Várias reuniões vão debater propostas visando à construção de uma política de comunicação para o município de Niterói. - Divulgação

Publicado 13/09/2022 09:23 | Atualizado 13/09/2022 09:32

Está tudo pronto para a II Conferência Municipal de Comunicação promover o debate do segundo eixo que tem como tema: “Direito Humano à Comunicação”, na quinta-feira (15/9), às 19h30min., numa reunião virtual.

"Convidamos todos os interessados a participar desta conversa virtual. Envie suas ideias e venha participar com a gente! Você pode acompanhar todas as etapas e se inscrever pelo endereço: https://bit.ly/ConfNiteroi" , informou a assessoria do evento no texto.

Segundo o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mario Sousa, este tema é fundamental no contexto atual, pois envolve a garantia de participação democrática por meio de mecanismos de cogestão, a exemplo da própria realização da Conferência, a implementação do Conselho Municipal de Comunicação de Niterói, audiências e consultas públicas, entre outras."Até fevereiro de 2023 estaremos realizando reuniões para debater propostas visando à construção de uma política de comunicação para o nosso município. Outra frente importante de atuação nesse eixo é a ampla apropriação das tecnologias já colocadas à disposição, como as tecnologias em fase de implementação, a exemplo do 5G e mesmo o metaverso", informou o presidente.Segundo Sousa, é importantíssimo contar com a participação de pessoas, grupos, coletivos, organizações e movimentos de distintas áreas que compreendam o papel estratégico da Comunicação como processo, para além de sua função instrumental.Os organizadores disponibilizaram o e-mail: conferenciacomunicacaoniteroi@gmail.com para dúvidas, críticas ou sugestões.