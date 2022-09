Haverá proibição de estacionamento e desvio para veículos leves e pesados nas ruas do entorno. - Divulgação Prefeitura de Niterói - Foto: Ilustração

Publicado 12/09/2022 09:36

A Avenida Irene Lopes Sodré, no Engenho do Mato, terá trecho com interdição do tráfego de veículos a partir desta segunda- feira (12) em razão da obra de macrodrenagem da Praça do Engenho do Mato. A obra tem previsão de término entre três e quatro meses. Haverá proibição de estacionamento e desvio para veículos leves e pesados nas ruas do entorno.

A Avenida Irene Lopes Sodré ficará interditada nos dois sentidos no trecho entre a Praça do Engenho do Mato e a Rua Honduras. Os veículos leves serão desviados pelas ruas São Sebastião, Quarenta e Um, Trinta e Seis, Quarenta e Augusto Gomes da Silva Sobrinho, que passarão a funcionar em mão dupla, permitindo que os motoristas se desloquem nos dois sentidos entre o trecho interditado.

Será proibido estacionar na Rua Augusto Gomes da Silva Sobrinho, no trecho entre a Av. Irene Lopes Sodré e a Rua Quarenta, em toda a extensão da Rua Quarenta, na Rua Quarenta e Um, no trecho compreendido entre as ruas Trinta e Seis e São Sebastião e em todo o entorno da Praça do Engenho do Mato.

Operadores da Nittrans darão apoio ao tráfego e ficarão posicionados na Praça do Engenho do Mato e nas ruas do desvio de veículos leves para coordenar o fluxo de veículos, integrando o fluxo rotineiro às alterações temporárias necessárias para a realização da obra.

Linhas de ônibus

A linha intermunicipal 537, Itaipu x Niterói, terá seu trajeto desviado da Av. Irene Lopes Sodré entre a Rua Pálvaro da Silva e a Rua Nicarágua pela Av. Porf. Romanda Gonçalves. Os pontos de ônibus serão realocados para o novo trajeto. Já as linhas municipais, 38A e OC3, terão uma linha complementar, circular entre o Corpo de Bombeiros de Itaipu, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, e a Praça do Engenho do Mato.

Haverá novos pontos de embarque e desembarque dos ônibus que passam na Av. Irene Lopes Sodré. Ele sai da altura do número 47 e será fixado em frente ao número 40. Já os ônibus que param na mesma avenida em frente ao número 4.676, serão transferidos para frente do imóvel 309.