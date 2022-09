Até o final desse mês, a Clin já terá trocado cerca de 1 mil papeleiras em toda cidade. - Ascom PMN - Foto: Divulgação

Publicado 15/09/2022 09:17

A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin), que faz a permanente manutenção e troca de equipamentos por toda cidade, tem enfrentado uma dificuldade recorrente com os danos causados em papeleiras. No início de agosto, a empresa adquiriu 1.900 novas papeleiras e já fez a troca de cerca de 700 recipientes em diversos pontos do município, 100 dessas, apenas, na 1a semana de setembro. Até o final desse mês, a Clin já terá trocado cerca de 1 mil papeleiras em toda cidade.

Mas, para minimizar ou acabar de vez com o problema, a empresa apela à população.

“Estamos mapeando as papeleiras já instaladas na cidade e fazendo estudos de novos locais que necessitam do equipamento. Também estamos avaliando solicitações que chegam através da nossa ouvidoria. Infelizmente, muitos equipamentos são depredados diariamente o que dificulta a instalação em novos pontos, por termos que substituir as que foram danificadas”, alerta o Presidente da Clin, Luiz Fróes, ressaltando que semanalmente a companhia substitui equipamentos danificados por mau uso ou depredações.

As unidades já instaladas têm capacidade para 50 litros cada. Esses equipamentos são para o acondicionamento de pequenos detritos, não orgânicos, tais como, papéis, copos descartáveis, guimbas de cigarro e afins.

A Zona Norte da cidade foi a primeira região a ser contemplada com essa nova remessa. Além de muitas papeleiras terem sido depredadas em ações de vandalismo ou mau uso, outras são substituídas pelo desgaste natural. As papeleiras são importantes para que os munícipes tenham facilidade para descartar pequenos detritos.

Além dos serviços que garantem a limpeza da cidade, A Clin realiza diversas ações e projetos ambientais que contribuem para que Niterói seja cada vez mais uma cidade sustentável.