O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro PDT, Rodrigo Neves, durante carreata em Nova Iguaçu. Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 15/09/2022 07:59

A precariedade do sistema de trens urbanos na Baixada Fluminense do Rio foi duramente criticada, na manhã desta quarta-feira, 14, pelo candidato a governador do estado do Rio de Janeiro PDT, Rodrigo Neves, que percorreu a região. Ele garantiu a melhoria do sistema a partir de 2023 e a criação de um VLT ligando Santa Rita, em Nova Iguaçu à Pavuna, na zona norte do Rio.



“Vamos acabar com essa pouca vergonha da Supervia com a população da Baixada. Vamos retornar todos os trens expressos em todos os ramais, para que o trabalhador da Baixada possa ter um transporte de qualidade. E vamos fazer o VLT, um transporte moderno, de Santa Rita até a Pavuna”, afirmou.



Saneamento básico, um problema antigo na região, também é uma preocupação do candidato, que vai realizar fortes investimentos para regularizar a situação e ainda gerar empregos.



“Vou criar frentes de trabalho, logo a partir do ano que vem. Estudei muito isso na Baixada, com os melhores especialistas em saneamento. Vamos gerar 150 mil empregos para operários, com carteira assinada, e vamos levar água e esgoto tratado para todos os bairros da Baixada.”



Em Belford Roxo, Rodrigo caminhou pelo calçadão do comércio, no Centro do município e ao lado da estação de trem. De lá, seguiu para uma carreata, em Nova Iguaçu.

O candidato pedetista Rodrigo Neves (PDT) nesta quinta-feira (15/09) faz, às 9h, gravação de programa eleitoral para TV e rádio. Às 14h30min., haverá carreata em Itaboraí (início: Av. Afonso Salles, 02).