O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhou a inauguração da nova iluminação ao lado da secretária de Conservação, Dayse Monassa, e do diretor-geral dos salesianos em Niterói, padre Márcio Marçal.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 14/09/2022 08:46

O prefeito Axel Grael ao lado da secretária de Conservação, Dayse Monassa, e do diretor-geral dos salesianos em Niterói, padre Márcio Marçal inaugurou, na terça-feira (13), a nova iluminação do Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa, que pertence à congregação dos salesianos. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) colocou a nova iluminação no monumento, que fica no alto do Morro Alarico de Souza, e que é um marco histórico da cidade.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhou a instalação e destacou que a iluminação valoriza um monumento histórico.

“O Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora é uma referência da cultura e da religiosidade de Niterói. É um lugar que tem um grande potencial para também ser uma referência de turismo. Então valorizamos o monumento com a iluminação e vamos fazer um planejamento para trazer mais pessoas para visitar o local. A ideia é fazer com que seja mais um lugar de lazer, de contemplação e de espiritualidade. Pelas janelas dos moradores da região é possível ver o monumento. Essas coisas criam uma identidade”, afirmou Axel Grael.

Foram instaladas 21 novas luminárias de led de 120 watts. As anteriores eram de 250 watts, o que vai representar uma economia de 54%. Além disso, foram instalados sete postes de fibra no lugar dos antigos postes de ferro.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, ressaltou que a revitalização da iluminação do monumento é um marco na região de Santa Rosa. “É um monumento muito querido por todos os moradores. O prefeito Axel colocou como meta baixar o consumo de energia e torná-lo mais eficiente, mantendo as características do monumento que é mais antigo que o Cristo Redentor A estátua do Cristo foi colocada de frente para Nossa Senhora Auxiliadora. É um símbolo muito importante da cidade e que merece a nova iluminação”, ressaltou Dayse Monassa.

O diretor-geral dos salesianos em Niterói, padre Márcio Marçal, disse que a nova iluminação tem um significado especial. “O Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora é um espaço histórico. Os salesianos do Brasil se expandiram a partir de Niterói. Valorizar o monumento é valorizar o início da história dos salesianos no país. Queremos abrir aquele espaço para que pessoas de Niterói e de outros lugares possam visitá-lo”, concluiu padre Márcio Marçal.