Os associados acompanharam a apresentação da Banda da AD1 – Artilharia Divisória Cordeiro de Faria do Exército Brasileiro. - Divulgação

Publicado 13/09/2022 10:00

O Iate Clube Brasileiro, localizado no bairro São Francisco, da Zona Sul de Niterói, comemorou seus 116 anos, no último domingo (11/9), das 9h às 12h, com Hasteamento da Bandeira, concerto musical, missa e um café da manhã na varanda do segundo andar do clube. O primeiro clube de vela do país foi fundado no dia 10 de setembro de 1906.

No belo cenário panorâmico voltado para a Baía da Guanabara, associados e convidados participaram das comemorações e assistiram o concerto da Banda da Artilharia Divisionária Cordeiro de Farias da 1ª Divisão de Exército (AD/1) regida pelo contramestre o 1º Sargento Edemir, sob a supervisão do maestro da Banda, o 1º Sargento Fragozo. A Banda, muito aplaudida pelo seu repertório, acompanhou também o Hasteamento das bandeiras, tocando o Hino Nacional.

A Missa de Ação de Graças, celebrada pelo Frei Sergio Souza, pelos 116 anos do Clube, ocorreu no salão do segundo andar do clube, com as presenças do comodoro Herval Latini e sua esposa Janaína Ferreira, a diretora de Eventos, Martha Demétrio e seu esposo, o vice-Comodoro Marcos Guilherme Rodrigues, diretores, associados e convidados.

A diretora de Eventos, Martha Demétrio, destacou a união da família ICB, agradeceu a todos que juntos trabalharam para a realização da festa. “Sozinhos não venceremos. Unidos faremos o ICB cada vez mais forte”, ressaltou ela que foi além e convidou os presentes para participar de um suculento café da manhã.