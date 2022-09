Rodrigo Neves e o candidato a vice-governador Felipe Santa Cruz assinaram uma carta-compromisso para superar o racismo no Estado do Rio de Janeiro. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Rodrigo Neves e o candidato a vice-governador Felipe Santa Cruz assinaram uma carta-compromisso para superar o racismo no Estado do Rio de Janeiro.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 14/09/2022 08:30

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou na noite da última terça-feira (13), de um encontro com representantes de instituições do movimento negro do Rio de Janeiro. Durante o evento, Rodrigo Neves e o candidato a vice-governador Felipe Santa Cruz assinaram uma carta-compromisso para a promoção da igualdade racial e superação do racismo no Estado do Rio de Janeiro.



Em sua fala, Rodrigo Neves lembrou de políticas públicas pela igualdade racial implementadas em sua gestão à frente da Prefeitura de Niterói. “Eu me orgulho muito da minha história ao lado do movimento negro ao longo de 30 anos de militância, desde a juventude, nos movimentos sociais. Tenho orgulho por ter sido o primeiro prefeito no estado do Rio de Janeiro a criar um Estatuto da Igualdade Racial e o primeiro prefeito a estabelecer cotas raciais em concursos públicos”, disse o ex-prefeito de Niterói.



Ao falar sobre a carta-compromisso, Rodrigo afirmou o propósito de mudar para melhor a história do povo negro do Rio de Janeiro. “Eu li com muita atenção esta carta que vocês prepararam, e quem me conhece sabe que sou criterioso: aquilo que eu assino eu cumpro. Tudo o que está nesta carta nós vamos tirar do papel juntos, e vamos transformar esta realidade injusta e violenta que sofre o povo do estado do Rio de Janeiro”, afirmou Neves.



Entre os compromissos descritos na carta estão a criação da Secretaria Estadual de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial; a criação de protocolos investigativos para que o reconhecimento fotográfico não seja elemento único a justificar decretação de prisões; a formulação de uma política de Segurança Pública antirracista, com capacitação de servidores públicos sobre racismo e para o combate aos crimes de racismo, homofobia, preconceito e intolerância religiosa; a promoção da Educação com equidade racial; a adoção de políticas afirmativas para ampliar a participação de negros e negras nos âmbitos decisórios do Poder Executivo; entre outros.

Agenda na Baixada

O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves tem agenda nesta quarta (14/09), às 9h com caminhada em Belford Roxo (início: Rua Fernandes Neto, 1330). Às 11h, haverá carreata em Nova Iguaçu (início: Rua Arcelino Pereira Neves, 52, Centro) e às 13h fecha com carreata em Duque de Caxias (Praça Humaitá).