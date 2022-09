A escritora, cantora e atriz Mona Vilardo faz leitura do seu livro. - Divulgação

Publicado 14/09/2022 09:31 | Atualizado 14/09/2022 09:31

A escritora, cantora e atriz Mona Vilardo vai se apresentar, nesta sexta-feira (16/9), no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, em Icaraí, bairro da Zona Sul de Niterói, quando fará a leitura musical do seu livro “Dalva, minha vó e eu”. A leitura é a partir de alguns trechos do livro e tem como referência uma boneca da cantora Dalva de Oliveira, e participação da atriz Bianca Bühring.

As apresentações acontecem de manhã, às 10h30min., e à tarde, às 15h. O livro “Dalva, minha vó e eu” – voltado para o público infanto-juvenil, foi lançado em abril de 2019, e desde então faz parte do projeto “Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo” que vem acontecendo desde 2017.

Com prefácio de Ricardo Cravo Albin, é o primeiro livro sobre as Rainhas do Rádio voltado para crianças e jovens, resgatando a memória da Era do Rádio através da afetuosa relação de uma neta com sua avó – dialogando com a juventude atual, trazendo em suas páginas um QRcode e jogos para entreter ainda mais o leitor.

Este evento faz parte da exposição "A Casa de Almirante - 100 Anos da Radiodifusão no Brasil". A mostra - da produtora Caliban e que foi inaugurada em Niterói no dia 1 deste mês, é dirigida pelo documentarista Silvio Tendler – e faz parte da comemoração do centenário do rádio no Brasil.

A mostra conta com a reprodução de imagens da Coleção Almirante, adquirida pelo MIS em 1965, composta por milhares de fotografias, documentos, partituras e instrumentos musicais. Radialista, compositor e cantor, Almirante foi um dos mais importantes nomes da Era de Ouro do Rádio.