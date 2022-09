Atriz Luíza Tomé, participa da Campanha Setembro Amarelo. - Divulgação

Atriz Luíza Tomé, participa da Campanha Setembro Amarelo.Divulgação

Publicado 14/09/2022 09:00

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que vai promover diversas ações ao longo do mês na campanha do Setembro Amarelo, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção ao suicídio. "As atividades buscam promover uma reflexão e conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde mental", disse o poder público no texto.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, fala sobre a importância da campanha.

“Ao longo do mês, várias ações vão promover debates e reflexões sobre a importância de olhar com atenção para a saúde mental, com foco na preservação da vida. O objetivo é envolver cidadãos em atividades que integrem e incentivem o compartilhamento de experiências e histórias de vida”, explica.

A diretora-geral, Anamaria Schneider, aponta que a humanização no atendimento é um diferencial da FeSaúde.

“O mês de setembro tem se tornado muito especial para a FeSaúde. Esse é um período em que nossa equipe se dedica a divulgar as nossas ações de promoção do estímulo a prática dos fatores protetivos à vida. Essa é umas das formas de valorizarmos o serviço humanizado na ponta, para todos aqueles que precisam da nossa Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)”, conclui.

“Qualquer ação de prevenção ao suicídio parte primordialmente de medidas protetivas. No âmbito do cuidado, a FeSaúde vem qualificando as equipes para um cuidado comprometido e sobretudo humanizado. Assim, marcar o mês de setembro em Amarelo traz os sentidos de fortalecer o cuidado em seus diferentes aspectos incluindo os determinantes sociais da saúde, o acesso à direitos e o exercício da cidadania plena. Por fim, em coerência ética e no comprometimento com sua missão a FeSaúde dedica-se a garantia de direitos no trabalho e práticas que fomentem o respeito à diversidade”, enfatiza Mírian Ribeiro, gerente de Atenção à Saúde Mental.

Além de todo conjunto de recursos com ênfase no cuidado, a FeSaúde se destaca pelo protagonismo feminino ao lidar de maneira humanizada e estratégica com um tema tão sensível.

“Nossa equipe de gestão é composta, majoritariamente, por mulheres, ou homens que apoiam a importância do protagonismo feminino. Me orgulho ver a capacidade desse grupo em lidar com temas críticos, como a prevenção ao suicídio, de múltiplas formas, com sensibilidade e estratégia. Nesse ano vamos repetir a fórmula que deu bons efeitos no ano passado: mulheres em rede falando sobre como se posicionar para construir proteção contrato o suicídio, muitas ações nos territórios para desmitificar com os cidadãos o tabu que é falar sobre o tema e uma linda mobilização nas redes sociais para alertar que se amar, se abrir e pedir ajuda é a melhor escolha para viver com saúde”, destaca a diretora de Atenção à Saúde, Stefania Soares.

Calendário - O calendário começa com a oficina de estandarte “Em defesa da vida”, no Ocupa Praça, no dia 14 de setembro. A atividade, que acontece na Praça da República, no Centro, está prevista para começar às 10h. A oficina é constituída pelos CAPS, UAi, Consultório na Rua e CCCN, em conjunto com os responsáveis pelo “Ocupa Praça”, tem o intuito de levar para a população de maior vulnerabilidade da cidade, a discussão do Setembro Amarelo e a temática da "defesa da vida”.

No dia 26, acontecerá a terceira edição do “Mulheres em Rede”, na Sala Nelson Pereira dos Santos, das 14h às 17h. O evento que tem como objetivo fortalecer o lugar da mulher nas discussões da rede. Teremos uma mesa formada por mulheres que compartilharão com o público reflexões e importância do Setembro Amarelo, buscando levantar quais são as práticas protetivas que promovem e produzem vida, além de estabelecer como sustentamos essas ações na saúde e com os demais parceiros da rede. Contaremos com o ensaio do Bloco "Loucos Pela Vida", que fechará o evento, levando cultura, arte e Carnaval para todos.

O dia 29 encerra o calendário com uma atividade tripla. Bola na Rede, ensaio do bloco e escolha do enredo fecham o Setembro Amarelo na AFTAE (Associação Fluminense dos Trabalhadores de Água e Esgoto). O Bola na Rede acontece todos os meses como espaço de integração e promoção de saúde entre os diversos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial RAPS. A cada mês é escolhido um tema para uma roda de conversa e logo depois acontece um torneio de futebol entre os serviços da rede com times formados por trabalhadores e usuários. Neste mês, o Bola na Rede abordará o tema do Setembro Amarelo, buscando a valorização da vida e a prevenção do suicídio através de práticas saudáveis de cuidado.

Juntamente com essa edição do Bola na Rede, vai acontecer o ensaio do bloco de carnaval "Loucos pela Vida". Organizado pelo Centro de Convivência e Cultura de Niterói, sob gestão da FeSaúde, o bloco está retomando suas atividades e vai promover a escolha do enredo para o desfile do próximo carnaval. O bloco é formado por usuários, familiares e profissionais da RAPS e interrompeu duas atividades durante o período de pandemia. Logo após a escolha do enredo, serão compostos os sambas-enredo para o concurso para definir o campeão que vai embalar os foliões no próximo carnaval da RAPS.