Ao lado do ex-prefeito de Itaboraí, Cosme Salles, o candidato pedetista, Rodrigo Neves, se comprometeu com a refinaria e metrô.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 16/09/2022 08:10

O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, visitou a comunidade Apolo e o Centro de Itaboraí, na tarde da última quinta-feira (15), onde conversou com o povo e apresentou propostas para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na região.

Entre os temas abordados está a construção de uma refinaria de petróleo em Itaboraí, que será adicionada ao projeto do Polo GasLub, antigo Comperj, que vai produzir derivados de petróleo e produtos petroquímicos de primeira e segunda geração.



“Está previsto para maio de 2023 a chegada a Itaboraí dos dutos do gasoduto Rota 3, e isso vai permitir o desenvolvimento do Polo GasLub, mas é preciso mais do que isso: vamos retomar o projeto da refinaria aqui em Itaboraí. Isso é importante para o estado do Rio de Janeiro, que produz 2,7 milhões de barris de petróleo por dia e precisa ampliar sua participação também no refino deste petróleo. Certamente este projeto vai gerar nesta região mais de 50 mil empregos diretos e 200 mil empregos indiretos, e é neste sentido que vou trabalhar como governador a partir de janeiro de 2023”, garantiu Rodrigo Neves.



O candidato garantiu ainda que vai retomar os investimentos no complexo industrial de óleo e gás do Leste Fluminense, especialmente da indústria naval, nas cidades de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. “Vamos também, entre outras iniciativas, realizar a dragagem do canal de acesso à Baía da Guanabara para garantir a chegada de embarcações de maior porte e assim promover o desenvolvimento do setor naval, que vai gerar milhares de empregos nesta região”, afirmou o candidato a governador.



O pedetista criticou a falta de iniciativas da atual gestão estadual e apontou caminhos para o Rio de Janeiro voltar a se desenvolver economicamente: “O que falta no estado do Rio de Janeiro é um projeto de desenvolvimento. A atual administração do estado tem convivido com escândalos sucessivos e não investe em planejamento, não incentiva o setor privado a gerar empregos – a carga tributária do nosso estado é uma das maiores do país – e não investe em formação técnica e profissional para os trabalhadores e para a juventude conseguir acessar o mercado de trabalho”, elencou Rodrigo Neves.



Linha 3 do metrô



Em conversa com o povo durante a visita à comunidade Apolo, Rodrigo Neves garantiu a construção da Linhas 3 do metrô, que vai beneficiar os moradores do Leste Fluminense.

“Vamos tirar do papel este projeto esperado há décadas pelos moradores desta região, que é a Linha 3 do metrô. Vamos entregar à população um sistema de transporte sustentável e confortável, trazendo mais qualidade de vida para o povo. Traremos o metrô para as pessoas que mais precisam, para os trabalhadores que vivem diariamente a difícil situação de perder duas a três horas engarrafados em ônibus lotados para chegar a Niterói e ao Centro do Rio”, disse o ex-prefeito de Niterói.

Agenda

Os compromissos do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, nesta sexta (16/09) são: às 9h, gravação de Programa Eleitoral e às 15h, sabatina da revista Veja.