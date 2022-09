Rodrigo Neves disse que vai garantir a participação das mulheres na administração pública. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 19/09/2022 20:38

O candidato ao governo do Estado, Rodrigo Neves, em encontro com lideranças femininas na tarde desta segunda (19/09), em Copacabana, assinou uma carta compromisso elaborada pelo grupo Mulheres do Brasil, com pontos de defesa dos direitos humanos, à igualdade de direitos e à maior participação de mulheres na política. O grupo possui mais de 107 mil integrantes em todo o país e é liderado pela empresária Luiza Trajano.



“As mulheres são mais da metade da sociedade carioca e fluminense. Vamos implantar programas de combate à violência contra a mulher, porque não é possível uma mulher ser vítima de violência a cada sete horas no estado do Rio”, afirmou Rodrigo.



Segundo o candidato, a partir do próximo ano, parcerias com as prefeituras garantirão creche integral e o programa de renda básica será pago às mulheres da família. Outro compromisso importante é a participação das mulheres na administração pública.



"Vamos garantir, em parceria com os municípios, creche em horário integral, porque isso é muito importante para as mulheres mães e trabalhadoras. E vamos garantir que o auxílio de R$500, a renda básica, seja pago às mulheres a partir de janeiro do próximo ano. E que metade das secretarias do governo seja ocupada por mulheres.”



Rodrigo lembrou das políticas públicas voltadas para as mulheres implantadas por ele quando foi prefeito. “Em Niterói, 80% do orçamento da Prefeitura era administrado por secretárias mulheres. Implantamos um programa de renda básica, pago às mulheres, criamos um programa de auxílio às mulheres vítimas de violência e a Sala Lilás, em parceria com o IML e o Tribunal de Justiça, garantindo o acolhimento para que a mulher possa fazer a denúncia sobre a violência que esteja sofrendo. E garantimos creche em horário integral em todas as comunidades de Niterói. É isso que vou fazer no governo do Estado”, disse.



Participaram do encontro a deputada estadual e delegada, Martha Rocha, a secretária de Políticas e Promoção da Mulher da Prefeitura do Rio, Joyce Trindade e a ex-subsecretária municipal de Eventos Antônia Leite Barbosa.

Os compromissos de Rodrigo Neves nesta terça (20/09) incluiu; Às 9h – Gravação de programa eleitoral. Às 15h: Caminhada na Tijuca (início: Praça Saens Pena). Às 19h30min., haverá encontro com lideranças políticas na Ilha da Conceição, em Niterói (Esporte Clube Azul e Branco – Rua João Pinho, 96).