A homenagem aos mestres de Capoeira aconteceu no sábado (17/9), no Teatro Popular de Niterói.Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 19/09/2022 08:30 | Atualizado 19/09/2022 08:31

O Teatro Popular de Niterói, localizado no Centro de Niterói, atrás do Terminal Rodoviário e próximo das Barcas, recebeu no último sábado (17/9) uma homenagem aos mestres de Capoeira. O evento foi praticamente uma grande roda que vai reunir alunos, contramestres, mestres e apaixonados pela capoeira.

A mestra Márcia e os mestres Paulão Kikongo e Tio Robson comemoraram 30 anos de Capoeira. Eles receberam o título de Mestra e Mestres 4º Grau, sob a supervisão de mestre Machado.

Na tradição da Capoeira, existem níveis de graduação e o 4º Grau é último nível para os mestres. Na cerimônia, eles receberam o cordel branco, pérola que reflete todas as cores e simboliza a paz, o diamante e o mineral, sendo entre todos, o mais duro e resistente ao tempo. Para chegar neste grau é necessário que os mestres tenham no mínimo 10 anos de formado a Mestre 3º Grau.

Para os capoeiristas foi um momento de extrema importância para o fortalecimento da capoeira.

“Estou muito feliz. Não só por mim, mas por todos os capoeiristas do Rio. O que está sendo promovido é mais um ato de resistência e um recado as pessoas que insistem ainda hoje em marginalizar a capoeira. Parabéns a cada mestre e mestra por manter a nossa história, nossos ancestrais vivos. Capoeira é respeito”, exalta mestre Paulão Kikongo.

Ele recebeu, recentemente, o Diploma Heloneida Studart de Cultura de 2022 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A honraria é dada pelo reconhecimento e estímulo às boas práticas culturais no estado.

A festa de 30 anos de Mestres e Mestra de Capoeira foi aberta ao público e teve também outras atrações como dança afro, maculelê, puxada de rede e samba de roda.

A realização do evento foi da Associação de Capoeira Modelo Cultural Kikongo, Associação de Capoeira Sangue Negro, Associação de Capoeira Kilombarte e a Associação de Capoeira Filhos do Kikongo com o apoio da Prefeitura de Niterói, através Fundação de Arte de Niterói (FAN) e Secretaria Municipal das Culturas.