A iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, contemplará 300 propostas.Divulgação Ascom PMN - Foto: Mariana Lima

Publicado 16/09/2022 08:30

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, vai contemplar 300 propostas, com um aporte de R$ 2 mil para cada produto, totalizando um investimento de R$ 600 mil. O Edital de Ativos Culturais 2 tem como objetivo a compra, aquisição e licenciamento de produtos culturais locais, mantendo a propriedade do artista. Para participar basta ter um podcast, uma poesia, um vídeo, um clipe, um artesanato ou qualquer produto artístico e vender/licenciar para o acervo da Cultura de Niterói.

Segundo o secretário das Culturas, Alexandre Santini, esse é um edital bem simples, para pessoas físicas. “O artista pode inscrever uma poesia, um ebook, um podcast, uma foto, uma tela, um conteúdo que já tenha pronto, e esse produto será adquirido e divulgado pela Secretaria tanto nas plataformas digitais, quanto nos equipamentos públicos. O objetivo, além de apoiar o setor, é dar visibilidade à cultura que é produzida em Niterói. A propriedade da obra continua sendo do artista.”

De acordo com o secretário, produtos artísticos do edital Ativos Culturais do ano passado podem ser conferidos em espaços públicos gratuitamente. “Recebemos uma variedade enorme, uma produção local muito rica. Muitos desses produtos estão expostos na Casa Cultura é um Direito, e outros na NitFlix, plataforma que integra o portal Cultura é um Direito, e podem ser assistidos por todos.”

Os produtos podem ser de diversos formatos, expressões e linguagens: produções audiovisuais, literárias, oficinas, manifestações populares e tradicionais da cultura, entre outros. Podem se inscrever - entre outros critérios - pessoa física (CPF); maior de 18 anos e residente em Niterói há pelo menos um ano. É necessária a comprovação de atuação na área artístico-cultural há pelo menos um ano, por meio de portfólio e currículo (lista de trabalhos relacionados à cultura). Ficam reservados, também, 50% das vagas para pessoas negras, mulheres cis, transexuais ou travestis e pessoas com deficiência. A inscrição é online, simplificada e gratuita, e deve ser feita pelo site: https://servicos.niteroi.rj.gov.br/.