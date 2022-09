A coleta do projeto Lixo fora D'água vai disponibilizar ferramentas para o diagnóstico das fontes de resíduos sólidos que sujam as praias. - Divulgação Ascom PMN

Publicado 17/09/2022 09:37

Neste sábado (17), enquanto aproximadamente 1 mil voluntários, instituições e organizações da sociedade civil estiverem participando do Dia da Limpeza, o Clean Up Day, em 14 praias, lagoa, córrego e ilha de Niterói, uma iniciativa inédita na cidade terá início na Praia de Charitas: a primeira coleta do projeto Lixo fora D'água, que disponibiliza ferramentas para o diagnóstico das fontes de resíduos sólidos que sujam as praias e o mar e contribuem para implantação de ações mitigadoras da poluição.

A metodologia será implantada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. Niterói está entre os 11 municípios brasileiros que aderiram ao projeto, desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), tendo como parceiros a Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA); a Universidade de Leeds, no Reino Unido; a Associação Sueca de Resíduos Sólidos (Avfall Sverige) e a Agência Sueca de Proteção Ambiental.



O Lixo fora D'água é diferente dos mutirões de limpeza que serão realizados nas praias do município. O subsecretário de Sustentabilidade, Allan Cruz, afirma que a metodologia é um trabalho de investigação.





“Não é apenas uma ação de limpeza, o foco é investigação e pesquisa. Queremos saber de onde vem o lixo que polui as nossas praias. E isso é feito por meio da coleta, triagem e classificação dos resíduos. Este projeto auxilia os municípios na prevenção da poluição das praias. Essa metodologia que será aplicada na Praia de Charitas, inicialmente, é um conjunto de estudos, ações e proposições que visam identificar e combater as fontes terrestres decorrentes da gestão inadequada de resíduos sólidos urbanos, que culminam com a poluição das águas”, explica Cruz.



Com todos os dados levantados após a coleta, realizada numa área previamente demarcada na Praia de Charitas, inicia-se o estudo sobre os tipos de resíduos e origem.



“Essa pesquisa tem como objetivo final a implantação de planos de ação para mitigar a poluição. É um trabalho que será realizado pela primeira vez em Niterói e que pode potencializar a gestão dos resíduos sólidos que já é realizada pela administração municipal. O material coletado, contado e identificado permitirá que seja estimada a origem do resíduo e possibilitará reconhecer potenciais fontes de poluição, podendo estar relacionada a uma fonte local, um comportamento social ou ambos”, explica Allan.



Além do trabalho do próximo sábado, outras três coletas estão agendadas, uma em cada estação do ano, sempre na mesma área demarcada da Praia de Charitas. A Secretaria de Meio Ambiente planeja também levar a metodologia para uma praia da Região Oceânica, para ter o estudo comparativo em área de mar aberto.







Dia da Limpeza – Além da coleta de resíduos do projeto Lixo fora D'água, a Praia de Charitas também será um dos 14 pontos que receberão o mutirão de limpeza do Clean Up Day, entre 8h e 10h30 do próximo sábado. Os outros locais são as praias de Icaraí, Boa Viagem, São Francisco, Jurujuba, Sossego, Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara, Piratininga, prainha de Piratininga, lagoa de Piratininga, Córrego dos Colibris e Ilha do Pontal.



Enquanto as praias, córrego, lagoa e ilha são limpas, haverá também atividades para a saúde mental, com aulas de yoga e meditação guiada gratuitas, a partir das 8h, atividades propostas pelo Limpa Brasil, entidade que coordena o Dia da Limpeza no país. Quem quiser participar pode optar por Icaraí (em frente ao Clube Central), São Francisco (Praça Ricardo Boechat, - em frente à Rua Tapuias) e Itacoatiara (último quiosque à direita - sentido Pampo).





Após a limpeza, a Secretaria de Meio Ambiente de Niterói irá realizar, das 10h30 às 18h, um grande evento de conscientização e educação ambiental na Praça do Rádio Amador, entre os bairros de São Francisco e Charitas.



No local, a população poderá depositar para recolhimento equipamentos eletrônicos, tampinhas (com mutirão de separação), lacres e cartelas de remédio para aquisição de cadeiras de rodas e óleo vegetal usado. Adubo e mudas também serão doados a quem estiver na praça.



Também estão programadas atividades para adultos e crianças: workshop sobre os R´s da Sustentabilidade; oficinas de reaproveitamento de banners e de brinquedos; exposições de brinquedos e mobílias reciclados; exposição do Projeto Aruanã (monitoramento e pesquisa das tartarugas verdes) com atividades infantis; eco exposição de animais marinhos; roda de conversa; feira sustentável com produtos feitos por artesãos e artistas locais a partir de materiais descartados; stands de empresas e projetos da cidade que atuam na área da sustentabilidade; shows com artistas niteroienses e atividades esportivas.



As inscrições para participar como voluntário do Dia da Limpeza ainda estão abertas e podem ser feitas acessando o formulário no link https://forms.gle/Wd8qSA5yWxBWqHpk9.