Na sexta-feira (23/9), às 14h, haverá Oficina de Contação de Histórias na Biblioteca Parque. Foto: Divulgação

Publicado 16/09/2022 08:51 | Atualizado 16/09/2022 08:55

A programação da Semana Nacional de Trânsito chama a atenção em Niterói. Comemorada anualmente de 18 a 25 de setembro o evento está inserido no Mês da Mobilidade 2022, ação organizada pela Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans). O objetivo é salvar o maior número de vidas no trânsito, trazendo a responsabilidade como elemento principal, levando mais conscientização, educação e segurança para todos, envolvendo diretamente a sociedade, dizem os organizadores.

A empresa conta com a parceria da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. Na segunda-feira (19) haverá uma cerimônia na Sala Nelson Pereira dos Santos para celebrar o Mês da Mobilidade, com apresentação da Orquestra Jovem de Niterói e da artista Cida Mendes.



A empresa agendou eventos diários por toda cidade, desde 1º de setembro, com ênfase agora na semana de comemoração mundial, já a partir deste sábado (17). Este ano o tema é: "Juntos salvamos vidas!”. Estão programadas diversas ações educativas, tais como: Workshop sobre segurança viária e educação para o trânsito, rodas de conversas, visitas ao Centro de Controle Operacional (CCO) Mobilidade e a sede da Ecoponte, bem como eventos culturais com música e poesias. Também haverá mini pistas para a instrução de crianças e a ocupação temporária de algumas vagas de estacionamento de carros, transformando-as em área de convivência, de lazer e reflexão.



Presidente da NitTrans, Gilson de Souza, diz que o evento tem por objetivo se comunicar com representantes de todas as camadas da sociedade de Niterói:



“A Semana Nacional do Trânsito é uma grande reflexão para que toda sociedade entenda o seu papel. Somente através dessa sinergia conseguiremos tornar o trânsito mais seguro. Niterói fará uma semana muito bacana, interativa, envolvendo todas as esferas da sociedade, incluindo o poder público, as empresas, com o foco no tema deste ano #juntossalvamosvidas”, disse Gilson.



Amanda Machado, diretora de Planejamento da empresa, diz que a Semana Nacional de Trânsito é, talvez, o evento mais importante do país quando se fala de trânsito: “Em Niterói a Semana ganhou caráter especial ao se transformar em Semana da Mobilidade e esse ano se tornou ainda mais especial ao realizar o Mês da Mobilidade”, cita orgulhosa a diretora.



Segundo Priscila Rocha, diretora do Departamento de Educação da NitTrans, todas as ações da agenda criada pela empresa, propõe uma reflexão sobre novas formas de encarar a mobilidade com acessibilidade e sustentabilidade. “Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro, e principalmente a refletirem sobre o futuro das nossas crianças, as formas de mobilidade e a sustentabilidade”.



Com este objetivo definido, a agenda de eventos inicia no sábado (17) e segue até o domingo (25) de setembro.



Confira a agenda na íntegra:

Data:17 de setembro



Bicicleta Infantil:



Horário: 9:30h – Concentração - Fika Bike Café



Trajeto: Concentração no Fika Bike Café, Marquês do Paraná, Amaral Peixoto, Bicicletário Arariboia (para para visita), volta pela Amaral Peixoto e Biblioteca Parque.



Na chegada a Biblioteca Parque apresentação artística do Grupo Lekolé.





Mini Pista e Arte na Rua



Local: Horto do Barreto



Horário: 10h







Data: 18 de setembro



Mini Pista e Arte na Rua



Local: Campo de são Bento



Horário 10h



Conheça sua Bike



Horário: 10:30h



Oficina oferecida gratuitamente pelo Fika Bike Café de aprendizado sobre bicicletas e pequenos reparos para crianças, responsáveis/ cuidadores.



Local: Fika Bike Café - Avenida Marquês do Paraná, 220 - Centro







Café na Travessia e Bike Reparo



Incentivar a travessia dos pedestres nas faixas de pedestre. Parar antes da faixa de pedestres, dando preferência de passagem a pessoa sobre a faixa, é uma obrigação do motorista.



Local: Travessia da Porciúncula



Horário: 07:30h às 9:30h







Data: 19 de setembro







Café na Travessia e Bike Reparo







Local: Travessia da Avenida Visconde do Rio Branco com Amaral Peixoto



Horário: 07:30h às 9:30h







Data: 20 de setembro







Café na Travessia e Bike Reparo



Local: Travessia da Marquês do Paraná (em frente ao Fika Bike)



Horário: 07:30h às 9:30h







Vaga Viva e Bike Reparo



Ocupação temporária de algumas vagas de estacionamento de carros, transformando-as em área de convivência, de lazer e reflexão, com apresentações culturais e o bike reparo.



Local: Miguel de Frias



Horário: 9h às 17h



Apresentação Cultural: Trio de Jazz às 16h







Oficina de Contação de Histórias



Histórias despertam emoções, interesses e expectativas, ouvir e contar histórias representa cultura, valores e conhecimentos que muitas vezes são passados de geração para geração



Local: Biblioteca Parque – Praça da República, s/n - Centro



Horário: 14h







Circuito Ponte







Visita guiada a sede da Ecoponte e PRF. Estudantes receberão uma palestra sobre segurança viária e educação para o trânsito e depois irão fazer o circuito:



CCO da Ecoponte, Museu da Ponte, Motos da Polícia Rodoviária Federal, Guinchos da ECOPONTE, Ambulâncias e Motos de Resgate da ECOPONTE



Local: Na sede da Polícia Rodoviária Federal e ECOPONTE Ponte Rio - Niterói - Rua Mário Neves, 01 - Ilha da Conceição.



Horário 10h







Oficina de história em Quadrinhos



Criação de histórias em quadrinhos com a temática mobilidade e sustentabilidade. Um jeito didático e divertido de falar e conscientizar sobre a importância da segurança viária e educação para o trânsito.



Local: Biblioteca Parque – Praça da República, s/n - Centro



Horário: 14h







Data: 21 de setembro



Café na Travessia e Bike Reparo



Local: Travessia Largo do Marrão



Horário: 07:30h às 9:30h







Visita Guiada ao CCO Mobilidade



As crianças das escolas (de acordo com as tabelas já compartilhadas) conhecerão o CCO Mobilidade receberão informações sobre segurança viária e educação para o trânsito da Equipe de Educação para o Trânsito da Nittrans e depois receberão informações de como o CCO e poderão vivenciar o dia das pessoas que trabalham no local.



Horário: 10h



Local: (CCO ) Mobilidade - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6666 - Itaipu







Vaga Viva Happy Hour



Ocupação temporária de algumas vagas de estacionamento de carros, transformando-as em área de convivência, de lazer e reflexão no momento do happy hour sempre levando a conscientização sobre educação para o trânsito, segurança viária e outras formas de violência, principalmente a violência contra a mulher, com participação da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) da Prefeitura de Niterói.



Local: Trevo de Piratininga



Horário 19:30h às 00:00h



Apresentação Cultural: Valério Araujo – Tributo ao Poeta







Oficina de Contação de Histórias



Histórias despertam emoções, interesses e expectativas, ouvir e contar histórias representa cultura, valores e conhecimentos que muitas vezes são passados de geração para geração



Local: Biblioteca Parque – Praça da República, s/n - Centro



Horário: 14h







Oficina de história em Quadrinhos



Criação de histórias em quadrinhos com a temática mobilidade e sustentabilidade. Um jeito didático e divertido de falar e conscientizar sobre a importância da segurança viária e educação para o trânsito.



Local: Biblioteca Parque – Praça da República, s/n - Centro



Horário: 14h







Data: 22 de setembro



Workshop sobre segurança viária e educação para o trânsito







Palestra para motoristas sobre segurança viária, educação para o trânsito e a importância da direção defensiva.







Local: Auditório do Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n – Centro



Horário: 10h







Vaga Viva e Bike Reparo



Local: Praça do Rink



Horário: 9h às 17h



Apresentação Cultural: Orquestra da Grota às 16h







Circuito Ponte







Visita guiada a sede da Ecoponte e PRF. Estudantes receberão uma palestra sobre segurança viária e educação para o trânsito e depois irão fazer o circuito:



CCO da Ecoponte, Museu da Ponte, Motos da Polícia Rodoviária Federal, Guinchos da ECOPONTE, Ambulâncias e Motos de Resgate da ECOPONTE



Local: Na sede da Polícia Rodoviária Federal e ECOPONTE Ponte Rio - Niterói - Rua Mário Neves, 01 - Ilha da Conceição.



Horário 14h







Roda de conversa sobre a importância da Mobilidade para Mulheres



Mobilidade sob a perspectiva feminina: as cidades falam a língua das mulheres?



Dialogar sobre a importância das mulheres na Mobilidade, os desafios enfrentados nos deslocamentos e as mudanças necessárias no diálogo entre mobilidade urbana e gênero, considerando as particularidades femininas, como maternidade, por exemplo.



Local: 2° Piso Espaço Bay + Social no Bay Market - Avenida Viscond e do Rio Branco, 360 - Centro



Horário: 18:30h







Data: 23 de setembro







Visita Guiada ao CCO Mobilidade



Horário:10h



Local: (CCO)Mobilidade - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6666 – Itaipu







Circuito Ponte







Visita guiada a sede da Ecoponte e PRF. Estudantes receberão uma palestra sobre segurança viária e educação para o trânsito e depois irão fazer o circuito:



CCO da Ecoponte, Museu da Ponte, Motos da Polícia Rodoviária Federal, Guinchos da ECOPONTE, Ambulâncias e Motos de Resgate da ECOPONTE



Local: Na sede da Polícia Rodoviária Federal e ECOPONTE Ponte Rio - Niterói - Rua Mário Neves, 01 - Ilha da Conceição.



Horário 10h e 14h







Oficina de Contação de Histórias



Histórias despertam emoções, interesses e expectativas, ouvir e contar histórias representa cultura, valores e conhecimentos que muitas vezes são passados de geração para geração



Local: Biblioteca Parque – Praça da República, s/n - Centro



Horário: 14h







Data: 24 de setembro







Mini Pista no Dia da Bicicleta



Local: Campo de são Bento



Horário:10h.