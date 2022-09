A vacina é segura e não tem contraindicações. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Douglas Macedo

A vacina é segura e não tem contraindicações.Divulgação Ascom PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 16/09/2022 09:03

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai realizar a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2022 em quatro etapas. As vacinas serão aplicadas sempre aos sábados, das 8h às 17h, em uma das quatro regiões da cidade de cada vez. A primeira a receber a campanha, no dia 24, será a região Praias da Baía. No sábado, dia 08/10, a vacinação será na Zona Norte. No dia 15/10, a Região Oceânica recebe a vacinação. A campanha será encerrada na Região Pendotiba, no dia 22/10.

Ao todo, serão 79 postos fixos, além de um esquema drive-thru, espalhados pela cidade à espera de cães e gatos, a partir dos três meses de idade. A vacina é segura e não tem contraindicações. O posto de vacinação drive-thru funcionará nos quatro sábados no caminho do Teatro Popular (atrás do terminal João Goulart), no Centro, no mesmo horário dos postos de vacinação, das 8h às 17h.



O chefe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o veterinário Fábio Villas Boas, fala da importância da vacinação.



“No dia em que a vacinação estiver acontecendo na sua região, é muito importante levar o seu animalzinho em um dos postos próximos a você. Os cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos três meses de idade deverão ser vacinados. A vacina é bastante segura e não tem contraindicações”, destacou.



Os cães devem ser conduzidos por coleiras e, em casos de animais de grande porte, com focinheiras. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte, uma vez que esses animais se estressam facilmente e podem fugir.



A pessoa que for conduzir um animal para vacinar deve saber fazer a contenção e ter autoridade sobre ele. A contenção é de responsabilidade do condutor, cabendo ao vacinador apenas a aplicação da dose.



Raiva animal - A raiva é uma doença gravíssima que apresenta quase 100% de letalidade. No meio urbano ela pode ser transmitida principalmente por cães ou gatos. Até os anos 1980 ainda havia casos de raiva humana na cidade, transmitida por cães. A partir daí, quando foram instituídas as campanhas anuais de vacinação animal, ninguém mais morreu por essa doença no município.



Pontos de Vacinação



Região Praias da Baía – 24/09

• Igreja Metodista - Rua Lara Vilela, 172 – Ingá.

• PMF Jurujuba - Av. Carlos Ermelino Marins, S/Nº - Jurujuba.

• PMF Preventório II - Av. Quintino Bocaiúva, S/Nº - Charitas.

• PMF Grota II - Rua Arcedino Pereira, 335 – São Francisco.

• PMF Cavalão - Alameda Paris, S/Nº - São Francisco.

• PMF Martins Torres - Rua Martins Torres, Nº 281.

• PMF Souza Soares - Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa.

• PMF Viradouro - Rua Mario Viana, 790 – Viradouro.

• PMF Alarico - Estrada Alarico De Souza, S/Nº - Santa Rosa.

• Policlínica Carlos Antonio Da Silva - Av. Jansen De Melo, S/Nº - Centro.

• Administração Regional Do Pé Pequeno - Rua Itaperuna, 19 - Santa Rosa.

• Policlínica Almir Madeira - R. Prof. Hernani Melo, 103 - São Domingos.

• Policlínica Regional Sergio Arouca - Praça Vital Brazil, S/Nº - Santa Rosa.

• Unidade Básica De Saúde Morro Do Estado - Rua Araújo Pimenta, S/Nº.

• Hospital Municipal Carlos Tortelly (Antigo Cpn) – Bairro de Fátima.

• Administração Regional De São Francisco - Av. Rui Barbosa, 400 - Loja 104.

• Associação De Moradores Do Morro Da Penha – Ponta D’areia.

• Umei Rosalda Paim - Rua Dr. Celestino, 122 – Centro.

• Universidade Estácio De Sá - Rua Eduardo Luiz Gomes, 134 - Centro.

• Campo De São Bento – Entrada Pelo Portão 1, Rua Lopes Trovão, S/Nº Icaraí (Ref.: Torre Mirante).

• Centro De Controle De Zoonoses - Coronel Miranda, 18 - Ponta D’areia.

• Caminho Do Teatro Popular (Atrás Do Terminal João Goulart) Em Um Posto Drive-Thru. Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, S/Nº - Centro.

• Horto Barreto - Av. Dr. Luiz Palmier, S/Nº (Parque Palmir Silva).



Região Norte – 08/10

• PMF Marítimos - Av. Machado, S/Nº - Barreto.

• PMF Maruí - Rua Monsenhor Raeder, 151 - Barreto.

• PMF Nova Brasília - Avenida João Brasil, S/Nº - Engenhoca.

• Escola Municipal João Brasil - Loteamento Bento Pestana, S/Nº - Baldeador.

• PMF Teixeira - Rua Teixeira De Freitas, S/Nº - Fonseca.

• PMF Vila Ipiranga - Rua Tenente Osório, S/Nº - Fonseca.

• PMF Caramujo - Rua Pastor José Gomes De Souza S/Nº - Caramujo.

• PMF Viçoso – Estrada Do Viçoso Jardim, S/Nº - Viçoso Jardim.

• Ao Lado Da Upa Do Fonseca - Rua Sá Barreto, 107 – Fonseca.

• PMF Jonathas Botelho - Travessa Jonathas Botelho, 133 – Cubango.

• PMF Boa Vista - Rua Indígena, 200 - São Lourenço.

• PMF Ilha Da Conceição - Rua Jornalista Sardo Filho, 196 - Ilha Da Conceição.

• Policlínica Regional Da Engenhoca - Av. João Brasil, S/Nº - Engenhoca.

• Policlínica Dr. Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 - Fonseca.

• UBS Santa Bárbara - Rua Jandira Pereira, 625 - Santa Bárbara.

• Horto Do Fonseca - Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca.

• São Lourenço – Rua Carlos Maximiano.

• Administração Regional Do Tenente Jardim - Rua Dr. March, S/Nº (Antiga Praça do Coreto).

• Horto Barreto - Av. Dr. Luiz Palmier, S/Nº (Parque Palmir Silva).

• Campo De São Bento – Entrada pelo Portão 1, Rua Lopes Trovão, S/Nº Icaraí (Ref.: Torre Mirante).

• Centro De Controle De Zoonoses - Coronel Miranda, 18 - Ponta D’areia.

• Caminho Do Teatro Popular (Atrás Do Terminal João Goulart) Em Um Posto Drive-Thru. Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, S/Nº - Centro.



Região Oceânica – 15/10

• PMF Engenho Do Mato - Estrada Irene Lopes Sodré, S/Nº - Engenho Do Mato.

• Parque Rural Do Engenho Do Mato - Rua São Sebastião, S/Nº - Engenho Do Mato.

• Associação De Moradores Da Maravista - Rua Astor Da Costa Menezes, S/Nº - Maravista.

• PMF Várzea - Estrada Velha De Maricá, S/Nº - Várzea Das Moças

• PMF Colônia - Praia De Itaipu – Colônia Dos Pescadores.

• PMF Cafubá I - Av. Raul De Oliveira Rodrigues, S/Nº – Cafubá.

• PMF Cafubá II - Rua Vereador Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá.

• PMF Cafubá III - Rua Manoel Pacheco De Carvalho, 107 – Piratininga.

• Policlínica Regional De Piratininga - Rua Marcolino Gomes Candau, 111.

• Policlínica Itaipu – Estrada Do Engenho Do Mato S/Nº - Itaipu.

• Soprecam – Associação Dos Moradores De Camboinhas.

• Soami – Associação Dos Moradores De Itacoatiara.

• Vetmar - Rua José Joaquim Pereira Caldas, 74 - Piratininga.

• Rua Frei Orlando - Jacaré.

• Horto Barreto - Av. Dr. Luiz Palmier, S/Nº (Parque Palmir Silva).

• Campo De São Bento – Entrada Pelo Portão 1, Rua Lopes Trovão, S/Nº Icaraí (Ref.: Torre Mirante).

• Centro De Controle De Zoonoses - Coronel Miranda, 18 - Ponta D’areia.

• Caminho Do Teatro Popular (Atrás Do Terminal João Goulart) Em Um Posto Drive-Thru. Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, S/Nº - Centro.



Região Pendotiba – 22/10

• PMF Maceió - Rua José Bento Vieira Ferreira, S/Nº-Largo Da Batalha.

• PMF Cantagalo - Avenida Nelson De Oliveira E Silva, 63 - Cantagalo.

• PMF Matapaca - Rua Aurora Ribeiro, 05 - Pendotiba.

• PMF Atalaia - Rua Padre José Euger, S/Nº - Atalaia.

• Escola Municipal Vila Costa Monteiro - Rua Vila Costa Monteiro, S/Nº - Ititioca.

• PMF Sapê - Rua E, S/Nº - Sapê.

• Anexo Da Policlínica Do Largo Da Batalha - Rua Armando Ferreira, 30 – Largo Da Batalha.

• Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro - Estrada Caetano Monteiro, 814 - Pendotiba.

• Centro Comunitário De Maria Paula - Av. França, 68.

• Destacamento De Policiamento Ostensivo (Dpo) Vila Progresso - Vila Progresso

• Igreja Batista Do Rio Do Ouro – Estrada Velha Marica, 282 - Rio Do Ouro.

• Administração Regional Do Rio Do Ouro - Estrada Velha De Maricá (Atual Rj100) Nº 194 Rio Do Ouro.

• Horto Barreto - Av. Dr. Luiz Palmier, S/Nº (Parque Palmir Silva).

• Campo De São Bento – Entrada Pelo Portão 1, Rua Lopes Trovão, S/Nº Icaraí (Ref.: Torre Mirante).

• Centro De Controle De Zoonoses - Coronel Miranda, 18 - Ponta D’areia.

• Caminho Do Teatro Popular (Atrás Do Terminal João Goulart) Em Um Posto Drive-Thru. Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, S/Nº - Centro.