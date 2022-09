Leci Brandão declara apoio ao candidato a deputado estadual, Leonardo Giordano: "Movimenta a cultura", disse ela. - Divulgação

Leci Brandão declara apoio ao candidato a deputado estadual, Leonardo Giordano: "Movimenta a cultura", disse ela.Divulgação

Publicado 17/09/2022 10:01

Com a declaração de que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) precisa de um gestor cultural com coragem e afeto para mudar o Rio de Janeiro, a cantora, compositora, deputada e umas das mais importantes intérpretes de samba e da música popular brasileira, além de ativista na defesa das causas dos direitos humanos, Leci Brandão, afirmou que o candidato a deputado estadual, Leonardo Giordano é o mais preparado para continuar desenvolvendo o mundo da arte.

"Atores, gestores culturais, fotógrafos e muitos outros artistas têm declarado apoio público à candidatura do aspira, que tem movimentado amplos apoios do setor cultural, após sua passagem à frente da Secretaria das Culturas de Niterói, onde executou uma gestão reconhecida internacionalmente pelas boas práticas de políticas culturais. Além disso, Giordano apresenta propostas relevantes para a cultura do Rio de Janeiro, como a implementação da Lei Aldir Blanc Estadual e a ocupação de espaços ociosos por coletivos e grupos artísticos", afirmou Brandão.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Leci destaca a trajetória de Leonardo Giordano, e a importância de ter um gestor cultural na Assembleia Legislativa.“Vereador por cinco mandatos, presidente da Comissão de Cultura e ex-secretário das Culturas de Niterói. Em sua gestão, gerou oportunidades de trabalho na área cultural da cidade. Cultura é direito, trabalho e renda. Precisamos de um gestor cultural na Alerj. Precisamos de um gestor cultural com coragem e afeto para mudar o Rio de Janeiro”, destacou a sambista.



Outro artista que se posicionou a favor de Giordano foi o cantor e compositor Xande de Pilares, que, de forma irreverente, dedicou uma mensagem de apoio nas redes sociais. “Ele é de verdade, não é de lero-lero”, afirmou o músico.



O ator e instrumentista carioca Bida Nascimento, filho do lendário ativista, ator, poeta, militante antirracista Abdias Nascimento, também ressaltou a necessidade de eleger parlamentares comprometidos com a pauta da cultura.



“É bom termos parlamentares pensando em cultura. É bom que o pessoal da cultura pense nos nossos parlamentares. Assim, as duas coisas se juntam e as boas políticas culturais podem ser implementadas e cumpridas. Temos que acreditar nos nossos parlamentares, que militam pela cultura. Eu acredito no Leonardo Giordano por isso, pelo compromisso dele com a cultura.”



Já a secretária de Cultura de Petrópolis, Diana Iliescu, destacou o vínculo orgânico de Giordano com o setor.

“É muito importante a gente ter uma pessoa que seja da cultura diretamente, que tenha sido gestor, que entenda os desafios das políticas públicas, da necessidade dos investimentos, que entenda da gestão e da legislação própria relativa à questão cultural. Acho que, para todos os agentes culturais do Estado, é muito importante a gente ter isso", realçou Iliescu.

Ela disse que o Léo é a primeira pessoa que está falando na Lei Aldir Blanc Estadual, que é uma política nova, que pode fortalecer muito. "A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro tem uma centralização muito grande da capital. Então, para quem está no interior, é fundamental ter esse olhar mais cuidadoso e esse conceito de descentralização, fazer com que o recurso chegue na ponta, com que o fomento de fato seja efetivo e igualitário para todos. Acho que a grande luta é essa, e a gente tem muita expectativa em relação ao Léo Giordano. Ele vai ser muito importante para todos nós da cultura”, concluiu a secretária.



O fotógrafo Bruno Bou Haya também apontou a convergência das propostas de Giordano para o segmento em que atua.

“Eu apresentei para o Leonardo a importância de olhar com cuidado a realidade de um fotógrafo emergente, que tem seu trabalho autoral e que não encontra espaço e fomento. A gente entende que é possível mudar essa realidade na Lei Aldir Blanc Estadual. Fico muito feliz de ter encontrado nele uma atenção, um entendimento dessa demanda, porque, muitas vezes, as pessoas não entendem essa necessidade. O Giordano entendeu e assumiu esse compromisso”, disse Haya.