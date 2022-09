Ao lado da esposa Christa Vogel Grael, o prefeito de Niterói, Axel Grael, exaltou o Clean Up Day. - Divulgação Foto: Lucas Benevides

Publicado 19/09/2022 09:36

O Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, o Clean Up Day, realizado no sábado (17) em Niterói teve várias atividades. As ações aconteceram nas praias de Camboinhas, Itacoatiara, Itaipu, Piratininga (praia, lagoa e prainha), Boa Viagem, Icaraí, Jurujuba, Sossego, São Francisco (praia e mar), Charitas, Córrego da Viração e Córrego dos Colibris.

Presente ao evento ao lado da esposa Christa Vogel Grael, o prefeito de Niterói, Axel Grael, afirmou que o Clean Up Day é uma forma de chamar a atenção, principalmente, para os problemas do lixo marinho:

"Ele alerta ainda sobre a importância da reciclagem, de evitar uso excessivo de embalagens, de se fazer uma reflexão sobre isso. Este ano trouxemos pra próximo dessa atividade várias pesquisas, organizações que já desenvolvem ao longo do ano trabalhos relacionados a isso. Aqui na Praça do Rádio Amador temos vários estandes com projetos que são patrocinados pelo Programa de Desenvolvimentos de Projetos Aplicados (PDPA), uma parceria da Prefeitura com a Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói tem uma tradição enorme nas questões relacionadas ao mar e é natural que a cidade tenha um protagonismo na reflexão sobre os oceanos" afirmou o prefeito.

Além das ações de limpeza nas praias, lagoas e córregos, o Clean Up Day contou com uma novidade: a Praça do Rádio Amador, entre São Francisco e Charitas, sediou um grande evento de conscientização ambiental aberto a toda a população. No espaço, aconteceram atividades de educação ambiental, oficina de confecção de brinquedos com material reciclável, dicas de descarte do óleo vegetal, recolhimento de lixo eletrônico, doação de tampinhas, doação de lacre e cartela de remédios, além de atividades culturais como a Feira Arte do Lixo (venda de produtos de arte e artesanato feitos a partir de materiais reaproveitáveis).

O Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias teve a participação de outros órgãos da Prefeitura de Niterói, como a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e secretarias regionais, além de entidades educacionais, representantes da sociedade civil, ONGs e empresas da cidade.

- Não se trata apenas de mutirões de limpezas, mas de uma rede forte e única de agentes que compartilham a visão de um mundo livre de resíduos. Durante os últimos anos, comprometida em garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio a todos, a secretaria tradicionalmente participa desta ação anual, que ocorre em vários países ao redor do mundo - afirmou o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson.