As comemorações têm o apoio da Prefeitura de Niterói.Divulgação

Publicado 04/10/2022 08:42

A Associação David Frischman de Cultura (Adaf) está comemorando 100 anos com uma programação aberta ao público, que acontecerá entre outubro e dezembro próximos. As comemorações têm o apoio da Prefeitura de Niterói.

Entre os eventos que estão sendo organizados, destaca-se a apresentação do Coral Moisés Kawa, com a participação das cantoras Ithamara Koorax e Soraya Ravenle, no Theatro Municipal, no próximo dia 26. De 19 de outubro a 7 de novembro, a Associação apresentará uma exposição comemorativa dos seus 100 anos no Solar do Jambeiro.

Além dessas atividades, está programado um jantar de gala com destaque àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da instituição, no dia 19 de novembro, na sede da Adaf, e uma sessão solene em comemoração ao centenário, na Câmara Municipal de Niterói, no dia 12 de dezembro.

Fundada em Niterói em 1922, a Adaf é uma instituição judaica e brasileira, de utilidade pública e sem fins lucrativos. Desde sua fundação, se destacou nas artes, no teatro e na música, trazendo para a cidade vários espetáculos. Do seu quadro social, surgiram vários artistas, como Maurício Sherman, Luiz Shwartzman, Itamara Korax, Soraia Ravenle e tantos outros.