O MAC ficará rosa até o final do mês.Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 02/10/2022 15:58

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói recebeu uma iluminação especial cor de rosa neste sábado (1). A iniciativa pretende chamar a atenção para a campanha Outubro Rosa, para conscientização do controle do câncer de mama. O museu ficará rosa até o final do mês.

“O movimento do Outubro Rosa já virou uma tradição na cidade. Esse ano, estamos muito felizes, pois conseguimos agregar diferentes grupos que atuam na prevenção e no enfrentamento do câncer de mama e do colo de útero. O Outubro Rosa deste ano é feito a várias mãos e estamos há meses construindo a programação. É uma campanha fundamental que repercute muito positivamente na procura por mamografia e na ida ao médico”, explica a secretária de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel.

A iluminação do MAC é uma parceria entre a Prefeitura de Niterói – por meio da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Niterói de Bicicletas e NitTrans – do Movimento Outubro Rosa Niterói, da Adama, do Dose de Imunidade Amorosa, do Mover Movimento Viver, do Projeto Silvinha, do Proonco, do Dia Pink, da Oncoclínica e da OAB Niterói.

Representando o secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, a subsecretária Maria Angélica Duarte, também falou sobre a importância da data.

“Esse momento é muito importante, pois é quando juntamos forças para poder informar e conscientizar a sociedade em relação ao câncer de mama. Isso é promoção da saúde”, afirmou.

A primeira-dama da cidade, Christa Vogel Grael, lembrou da importância não só das mulheres, mas dos homens também ficarem atentos aos sintomas do câncer de mama.

“É um mês em que chamamos a atenção para o câncer, mas devemos estar atentos no ano inteiro. Os homens também devem estar atentos, pois o câncer de mama não é exclusivo da mulher. É muito importante que as pessoas façam exames precocemente para poder tratar a doença”, lembra a primeira-dama.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) organizou uma grande programação, envolvendo diversas atividades, como palestras e rodas de conversas, nas unidades de Saúde e em locais públicos do município ao longo do mês. A programação envolve ainda a oferta de mamografias gratuitas no Hospital Municipal Carlos Tortelly – cujo agendamento pode ser feito em qualquer local de atendimento da rede básica de saúde – e a abertura de todas as unidades no dia 22, sábado.

Ao longo do ano, outras medidas vêm sendo tomadas pelo Município. Em julho, o prefeito assinou convênio com a Fundação do Câncer para apoio no desenvolvimento do Programa Niterói Vencendo o Câncer. As medidas fazem parte da expansão do Programa Niterói Mulher, da SMS, e têm como objetivo desenvolver um conjunto de ações integradas para o enfrentamento do câncer no município. Um dos eixos do programa é a implantação do Projeto Navegadoras, que busca otimizar a assistência às pacientes com câncer de mama e de colo de útero.

Sobre o câncer de mama - Especialistas reiteram a importância dos exames de rastreio e alertam para os riscos dos diagnósticos tardios. No Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres de todas as regiões. Só para 2022, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 66.280 novos casos.

Ainda de acordo com o Inca, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em quase todas as regiões do Brasil. E, apesar da importância da mamografia, a pandemia piorou esse cenário. Em 2017, cerca de 372 mil mulheres realizaram a mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Mas, em 2021, o número foi de pouco mais de 338 mil, uma queda de 9,03%.

O câncer de mama é causado pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, formando tumor com potencial de invadir outros órgãos. Segundo dados do Inca, a incidência e a mortalidade por câncer de mama tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos.

Serviço:

Programa Niterói Mulher – Programação Outubro Rosa

Importante: No sábado, dia 22 de outubro, todas as unidades estarão abertas.

Policlínica Comunitária Dr. Sérgio Arouca

Endereço: R. Vital Brasil Filho, s/n - Vital Brasil

Palestra: “Câncer de Mama – Mitos e Verdades”, com a mastologista da Adama Thereza Cypestre

Data e hora: 19 de outubro, às 8h30

Palestra: “O amor começa pelo autocuidado – vamos conversar sobre a importância da alimentação na prevenção do câncer de mama”, com a nutricionista Tereza Martins

Data e hora: 19 de outubro, às 8h30

Policlínica Regional Guilherme Taylor March

Endereço: R. Des. Lima Castro, 238 – Fonseca

Palestra: “Alerta sobre aspectos e diagnóstico precoce do câncer de mama”, com a médica Maria da Conceição Stern e o ginecologista Renato Bravo.

Data e hora: 4 de outubro, às 9h

Roda de acolhimento sobre autoexame e o fluxo dos pedidos de mamografia

Datas: 5, 6 e 7 de outubro

Palestra: “Conscientização dos aspectos emocionais no diagnóstico do câncer de mama”, com a psicóloga Sandra Márcia Barreto

Data e hora: 11 de outubro, às 9h

Palestra: “Defesa dos direitos à pessoa com diagnóstico de câncer de mama”, com a assistente social Rita de Cássia Barbosa

Data e hora: 11 de outubro, às 9h

Palestra: “Câncer de mama: mitos e verdades”, com a mastologista da Adama Thereza Cypestre

Data e hora: 13 de outubro, às 9h

Palestra: “O acolhimento da enfermagem no processo de tratamento do câncer de mama”, com a enfermeira Fernanda dos Anjos C. Reis

Data e hora: 18 de outubro, às 9h

Horto do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca

Ação Abraço Rosa, com participação de convidados profissionais e usuários, vestindo rosa

Data: 25 de outubro

Policlínica de Especialidades em Atenção a Saúde da Mulher Malu Sampaio

Endereço: R. Visc. do Uruguai, 531 - Centro

Rodas de conversa sobre a importância da mamografia e orientações sobre o câncer de mama

Data e hora: 22 de outubro, a partir das 8h30

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione

Endereço: Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga

Ação de prevenção e promoção à saúde da mulher

Data: 17 de outubro

Policlínica Regional do Largo da Batalha

Endereço: R. Rev. Armando Ferreira, 30 - Largo da Batalha

Acolhimento e roda de conversa com gestantes e puérperas sobre o câncer de mama, com enfermeiros e acadêmicos de enfermagem

Datas e hora: 5, 12 e 24 de outubro, às 9h

Policlínica Regional Dr. Renato Silva

Endereço: Av. Prof. João Brasil, s/n – Engenhoca

“Varanda de espera” - conscientização sobre o câncer de mama

Datas e hora: Todas as terças-feiras de outubro, pela manhã

Roda de conversa: “Outubro Rosa – eu cuido da minha saúde. E você?”, com a participação do grupo de convivência de idosos do Projeto Bem Vivido.

Data e hora: 11 de outubro, às 14h30

Policlínica Regional do Barreto

Endereço: R. Dr. Luiz Palmier, 726 - Barreto

Sala de espera: “Sinais de alerta para suspeita de câncer de mama e recomendações atuais”, com a enfermeira Fernanda Araújo.

Data e hora: terças e quintas-feiras de outubro, das 9h às 11h

Sala de espera: “Saúde da Mulher”, com as enfermeiras Sandra Santos, Monique Freitas, Fabiana Deccache e Alcinilda Jesus

Data e hora: 4 de outubro, às 10h

Horto do Barreto

Endereço: Rua Dr. Luiz Palmier, s/n

Palestra: “O câncer de mama, sinais de alerta recomendações atuais e ações de prevenção e promoção à saúde “extra muro”

Data: 6 de outubro

Policlínica Regional de Itaipu

Endereço: Av. Irene Lopes Sodré – Itaipu

Roda de conversa: “Prevenção do câncer de mama e de colo de útero”, com a mastologista da Adama Thereza Cypestre

Data e hora: 7 de outubro, às 9h

Unidade Básica de Saúde Morro do Estado

Endereço: Tv. Imac. Conceição – Ingá

Oficina de Turbante – ação da Casa da Utopia

Data e hora: 11 de outubro, às 14h

Palestra: “Alimentação saudável como aliada ao combate ao câncer de mama”, com a nutricionista Regina Matuque

Data e hora: 14 de outubro, às 14h

Palestra: “A importância da avaliação das mamas”

Data e hora: 17 de outubro, manhã e tarde

Palestra: “Autocuidado – Desenvolvendo o cuidado para si mesma”

Data e hora: 25 de outubro, manhã e tarde

Varal Solidário – Poesia com Leda Morena

Data: 28 de outubro

Unidade Básica de Saúde Santa Bárbara

Endereço: R. Jandira Pereira, 625 - Santa Bárbara

Palestra com a mastologista da Adama Thereza Cypestre

Data e hora: 26 de outubro, às 9h

Hospital Municipal Carlos Tortelly

Endereço: R. Des. Athayde Parreiras, 266 – Fátima

Exames gratuitos de mamografia, que poderão ser agendados pelas unidades da rede básica de saúde até a data.

Data e hora: 22 de outubro, das 08h às 17h.