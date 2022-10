Rodrigo Neves participou de caminhadas nas cidades vizinhas São Gonçalo, Maricá e Niterói. - Divulgação - Foto: Ales Ramos

Publicado 01/10/2022 08:39 | Atualizado 01/10/2022 08:39

O Leste Fluminense foi o destino escolhido pelo candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, nesta sexta-feira pré-eleitoral, dia 30. O candidato participou de caminhadas nas cidades vizinhas São Gonçalo, Maricá e Niterói.



Em São Gonçalo, Rodrigo Neves esteve no Calçadão de Alcântara, onde apresentou medidas para o combate à violência.



"Vamos criar um plano de prevenção à violência urbana; vamos investir em inteligência policial e implantar em todas as regiões mais populosas do estado, inclusive em São Gonçalo, os Centros Integrados de Segurança Pública para atuar em conjunto com as polícias militar, civil e federal; vamos reforçar o policiamento nas ruas, com uma polícia bem treinada; e vamos investir na juventude, criando oportunidades a partir do Ensino Técnico Profissionalizante, com foco na inclusão produtiva, para que os jovens do Rio de Janeiro tenham a oportunidade de construir seu futuro", listou Rodrigo Neves.



Em Maricá o pedetista caminhou pelo Centro e assumiu compromissos de levar melhorias para o município em parceria com as prefeituras da região nas áreas de Segurança, Emprego e Transportes.



"Vou criar um Batalhão da Polícia Militar para atender exclusivamente Maricá, cidade que precisa de um batalhão próprio, com policiais bem treinados e bem equipados policiando os bairros, a região comercial e as rodovias. Também vamos trazer de volta os empregos da Indústria Naval, com a retomada da Refinaria de Itaboraí e com o porto de Maricá, que vou tirar do papel. E ainda: em parceria com o prefeito de Niterói, Axel Grael, e com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, vamos construir um túnel ligando Niterói e Maricá, com transporte público de qualidade, chegando até o catamarã de Charitas, com barcas a preços populares, para que as pessoas saiam de Maricá para o Rio com rapidez e em um transporte de qualidade".



Em Niterói, onde foi prefeito por dois mandatos, Rodrigo Neves acompanhou apoiadores em caminhada pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e se comprometeu a estender para todo o estado o seu legado em gestão pública, conquistado principalmente como prefeito de Niterói.



"O trabalho bem sucedido que realizamos aqui em Niterói, junto com o povo da nossa cidade, será feito em todas as cidades do nosso estado. Nós vamos reconstruir o estado do Rio de Janeiro a partir do próximo ano, com experiência em gestão pública, transparência e compromisso com o povo", declarou Rodrigo Neves.







AGENDA - Os compromissos de campanha do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, neste sábado (01/10), são:



10h – Caminhada em Icaraí (Reitoria da UFF: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí - Niterói);



11h30min. – Caminhada no Largo do Marrão (Rua Santa Rosa, esquina com Rua Dr. Paulo César, Santa Rosa - Niterói)



14h30min. – Encontro com a comunidade do Viradouro (Quadra da Folia do Viradouro: Travessa Francisco da Cruz Nunes, 18, Santa Rosa - Niterói).