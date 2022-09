Rodrigo Neves disse que vai reativar a economia no Estado. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Rodrigo Neves disse que vai reativar a economia no Estado.Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 30/09/2022 08:30

Reativar a economia no Estado, gerar empregos e renda e garantir a subsistência das famílias mais pobres do Rio: este foi o compromisso firmado pelo candidato ao governo do Estado pelo PDT, Rodrigo Neves, ao visitar dois tradicionais pontos comerciais da capital, o Mercadão de Madureira e o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, o Cadeg.



“Vamos criar uma linha de apoio de até R$ 100 mil para todos os pequenos e microempreendedores do estado, especialmente no setor do comércio, que foi o segmento que mais sofreu com a pandemia e com a crise econômica. São os pequenos e microempresários e empreendedores, como os que estão aqui no Mercadão de Madureira, que mais geram emprego e renda para a população do estado do Rio”, afirmou Rodrigo Neves ao percorrer os corredores do principal centro comercial da Zona Norte carioca.



No Cadeg, Neves conversou com eleitores e almoçou com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o candidato a vice-governador, Felipe Santa Cruz, e reiterou a necessidade de se criar uma política pública dedicada aos mais pobres.



“Vamos gerar milhares de novos empregos com a criação de frentes de trabalho para recuperar escolas, Cieps, UPAs e hospitais, que estão abandonados ou em situação precária em todas as regiões do estado. Vamos criar também um Programa de Renda Básica que vai garantir um auxílio de R$ 500 para todas as famílias pobres do estado já a partir do início do ano”, garantiu o pedetista.

AGENDA

Os compromissos de campanha do ex-prefeito Rodrigo Neves nesta sexta-feira (30/09), são:



10h30 min– Caminhada em Alcântara, São Gonçalo (início: Trade Center Alcântara – Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150);



11h30 – Caminhada em Maricá (início: Rodoviária de Maricá - Av. Roberto Silveira, 163);



17h30 – Caminhada na Av. Amaral Peixoto, em Niterói (início: Sede da OAB - Av. Amaral Peixoto, 507).