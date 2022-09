Alunos do 6º ano de uma escola da Zona Sul de Niterói vão participar de uma simbólica ação. - Reprodução

Publicado 28/09/2022 09:50 | Atualizado 28/09/2022 10:02

Em prol da luta contra o câncer, unidos ao evento mundial em homenagem ao herói canadense Terry Fox, os alunos do 6º ano da Escola Canadense de Niterói vão participar de uma simbólica “Caminhada da Esperança”, amanhã (quinta-feira, 29), na Praia de São Francisco, na Zona Sul de Niterói.

Segundo os organizadores, o objetivo é compartilhar a mensagem de solidariedade, numa campanha de arrecadação de leite para o Hemorio.

Sobre a escola da Zona Sul, o espaço se tornou uma instituição oficialmente canadense autorizada a funcionar no Brasil cumprindo o currículo dos dois países. "Despertando a paixão por aprender, a Escola Canadense de Niterói valoriza o multiculturalismo e o ensino voltado às singularidades de cada criança e adolescente, promovendo um ambiente seguro, propício ao estudo e à convivência saudável", informou a escola no texto.



Situada na bonita Região Oceânica, a Escola Canadense de Niterói é a única instituição de ensino no Brasil credenciada como uma offshore Canadian school.

"Da Educação Infantil ao High School todos os alunos da Escola Canadense de Niterói são reconhecidos internacionalmente como estudantes canadenses. Além de cumprir integralmente o currículo brasileiro, nossos alunos passam a receber certificado anual do Ministério de Educação de New Brunswick, Canadá, comprovando que são autênticos estudantes canadenses", concluiu o estabelecimento em nota.