Uma asa de anjo foi pintada em um dos muros da igreja, onde os devotos também poderão tirar fotos. - Divulgação

Publicado 27/09/2022 21:49 | Atualizado 27/09/2022 21:54

A tradicional festa em homenagem a São Miguel Arcanjo, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Bairro de Fátima, em Niterói, será realizada nesta quinta-feira (29). As missas, que serão celebradas pelo padre João Cláudio Nascimento, acontecem às 8 horas, ao meio-dia às 19h30min. Em sua 14ª edição, além da programação de missas, a festa conta com barraquinhas para a venda de comida e artigos religiosos.

Novidade - Segundo as informações, este ano, a novidade fica por conta de uma asa de anjo pintada em um dos muros da igreja, onde os devotos também poderão tirar fotos para registrar este momento durante os festejos. O endereço da igreja é Rua Andrade Pinto, 189.

Traços característicos dos devotos de São Miguel são a solidariedade e a fraternidade, garante o padre João Claudio.

