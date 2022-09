Junto com a Prefeitura o Sebrae será responsável por mapear, planejar e articular um programa para identificar os setores econômicos com maior representatividade no município. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 27/09/2022 08:57

O prefeito de Niterói, Axel Grael, e representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) assinaram ontem (segunda-feira, 26), um contrato para fortalecer o ambiente de inovação tecnológica na cidade. Pela parceria, o Sebrae será responsável por mapear, planejar e articular um programa para identificar os setores econômicos com maior representatividade no município e aqueles com potencial de desenvolvimento.

De acordo com o prefeito, esse é um passo importante para fomentar o ambiente de inovação de Niterói reunindo governo, empresas, organizações civis e universidades com ações de curto, médio e longo prazos.

“Niterói é uma cidade cosmopolita e que tem um potencial muito grande para ser explorado na área da inovação. O Sebrae tem um papel catalisador nesse programa, bastante expertise, e vai nos ajudar a mapear as áreas onde somos mais fortes. Os resultados vão ajudar a nortear algumas políticas e nos apontar como podemos contribuir para a recuperação econômica de Niterói”, detalhou.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, acrescentou que, a partir dos resultados obtidos, poderá ser criado um modelo de Parque Tecnológico onde haverá estrutura para empresas e troca de experiências entre elas.

“Niterói tem a vocação da inovação. Tem universidades, muitas pessoas capacitadas e motivadas, várias startups, tradição em projetos inovadores e sustentáveis. Essa é uma grande oportunidade para a economia de Niterói, de integração junto a outros municípios e países com interesse no tema e, principalmente, de contribuir para a formação e uma melhor qualidade de vida de seus cidadãos”, afirmou Braga.

O contrato com o Sebrae tem duração de 18 meses. Como explica o gerente de atendimento da instituição, Leandro Marinho, o mapeamento vai usar como referência o trabalho desenvolvido em Florianópolis, onde atualmente funciona um Parque Tecnológico que abriga empreendimentos, projetos e outras iniciativas inovadoras estratégicas para o desenvolvimento da cidade.

“O trabalho tem como referência um trabalho que já foi feito em Florianópolis, uma experiência já consolidada. A ideia é que a gente possa ajudar no desenvolvimento de novos negócios, trazer inovação para os negócios já existentes, criar um ambiente onde os atores se conectem para estimular a inovação em todas as suas formas. O Sebrae é a instituição que mais promove o empreendedorismo no país. Muitas vezes o que falta a esses pequenos negócios é justamente a inovação, para que sejam representativos na economia”, disse Marinho.